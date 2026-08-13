Irak'tan ABD Koalisyonuna Çekilme Tarihi - Son Dakika
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Irak'tan ABD Koalisyonuna Çekilme Tarihi

Irak\'tan ABD Koalisyonuna Çekilme Tarihi
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Irak Başbakanı ez-Zeydi, koalisyon güçlerinin çekilme tarihinin 30 Eylül olduğunu duyurdu.

BAĞDAT, 13 Ağustos (Xinhua) -- Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ülkesini ziyaret eden ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Brad Cooper'a, ABD öncülüğündeki koalisyonun askeri misyonunun sonlandırılması ve koalisyon güçlerinin bölgeden tamamen çekilmesi için son tarihin 30 Eylül olduğunu hatırlattı.

Ez-Zeydi'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü Bağdat'ta bir araya gelen taraflar, ez-Zeydi'nin temmuz ortasındaki Washington ziyaretinde varılan mutabakat uyarınca koalisyonun askeri misyonunun sonlandırılmasına yönelik tam ve nihai uzlaşılarını teyit etti.

Açıklamaya göre ez-Zeydi, ülkesinin yabancı askeri varlıktan arınarak toprakları üzerinde tam ulusal egemenlik hakkını kullanmaya başlayacağı 1 Ekim'in, Irak için yeni bir dönemin başlangıcı olacağını ifade etti.

Ez-Zeydi ayrıca, silahların yasalara uygun olarak münhasıran devlet otoritesine verilmesinin, ülkesinin egemenliğinin, istikrarının ve gelecekteki kalkınmasının vazgeçilmez ön koşulu olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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