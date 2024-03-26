Irak ve Lübnan, BM Güvenlik Konseyi kararını memnuniyetle karşıladı

BAĞDAT/BEYRUT, 26 Mart (Xinhua) -- Irak ve Lübnan, Ramazan ayında Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes talep eden ve kısa süre önce kabul edilen Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararını memnuniyetle karşıladı.
Irak Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada BM'nin kararını memnuniyetle karşılayarak, tüm tarafları uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeye ve insani yardımı Gazze Şeridi'nin tamamındaki sivilleri kapsayacak şekilde genişletmeye çağırdı.
Lübnan Başbakanı Necip Mikati de kararın kabul edilmesini memnuniyetle karşılayarak, kararın " İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması için ilk adımı teşkil ettiğini" söyledi.
Mikati, İsrail'i, Filistinlilerin yardım ve destek alabilmesi için makul bir zemin sağlayacak olan kararın hükümlerini uygulamaya çağırdı.
Lübnan başbakanı ayrıca, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde devam eden saldırılarını durdurması için diğer ülkelerin İsrail'e baskı yapması yönündeki çağrısını yineledi.
BM Güvenlik Konseyi Pazartesi günü, Ramazan ayında Gazze'de derhal ateşkes talep eden ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunan 2728 sayılı kararı kabul etti.
Karar, Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 14'ü tarafından desteklendi. Daha önce Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan ya da ateşkes talep eden üç karar tasarısına karşı veto hakkını kullanan ABD ise çekimser kalarak kararın geçmesinin yolunu açtı.
Mısır, Suudi Arabistan ve Türkiye de kararın kabul edilmesini memnuniyetle karşılayarak Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulundu.
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