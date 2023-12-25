 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü

12 şehidimizin ardından, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekâtlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hâle getirildi.

25.12.2023 - 09:55,  Güncelleme: 10:38
Abone Ol

22 ve 23 Aralık tarihlerinde 12 askerimizin şehit olmasının ardından TSK bölgeye operasyonlar düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı, hava harekatlarında en az 26 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

HAVA HAREKATLARINDA 26 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindekiterör hedeflerine yönelik hava harekâtlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hâle getirildi. Hava harekâtlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor."

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatında en az 26 terörist etkisiz hale getirildi

2 GÜNDE 12 ŞEHİT VERDİK

22 Aralık gecesi Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu. 23 Aralık'ta da aynı bölgede PKK terör örgütünün hain saldırısında 6 askerimiz daha şehit oldu. Şehitlerimiz dün memleketlerine uğurlanırken, bir kısmı toprağa verildi. Diğer şehitlerimiz içinse bugün cenaze töreni düzenlenecek.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan, Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak.

Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşın.

12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye\'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü
YORUMLAR (3)
  • Selim Kayisi: 12 Şehidin intikamı 120 leş olmalı. 26 leşe intikam denmez. Yanıtla 1 1
  • özkan milezoğlu: şehitlerimizi verdikten sonra etkisiz yapsanız ne işe yarar evet belki başkalarını şehit etmelerini engellersin ama şehitleri geri getiremez acısını dindiremezsiniz Yanıtla 7 0
  • Mert kursun : Yav hepsini oldurunde bu sehitler olmeden once ne diye vurmuyonuzda sonra harekata basliyonuz buldugunuzu indirsenizde millet olarak yasa bogulmasak Yanıtla 12 1

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü - Son Dakika


10:30
Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz
10:22
Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek
10:19
Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi
10:10
Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti
09:55
12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü
09:53
Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü
09:51
Peru'da 'Noel Baba' kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti Peru'da "Noel Baba" kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti
09:49
Kamuya 1.360 personel alınacak Kamuya 1.360 personel alınacak

Son Dakika
10:30 Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz
10:22 Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek
10:19 Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi
10:10 Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti
09:55 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü
09:53 Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü
09:51 Peru'da "Noel Baba" kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti
09:49 Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve TÜBİTAK'ta İstihdam İlanları
09:35 Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 309 işletmeye 24 milyon TL ceza uyguladı
09:33 Atilla Taş'ın tutuklanmasında yeni gelişme! Kararı duyunca baygınlık geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 10:50:22. #1.11#
SON DAKİKA: 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement