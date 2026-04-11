Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu

11.04.2026 18:10
Irak Meclisi'nde yapılan oylamada, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin adayı Nizar Amedi, ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. 329 sandalyeli mecliste 229 vekil oy kullanırken, ikinci turda Amedi 227 oy aldı.

IRAK'TA KYB'NİN ADAYI CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

Meclis’te yapılan oylamada, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) adayı Nizar Amedi (58) ikinci tur oylamada 329 sandalyeli mecliste 227 oyla Cumhurbaşkanı seçildi. Toplamda 229 vekil oy kullandı.

Irak’ta 2003 sonrası kurulan siyasi denkleme göre cumhurbaşkanı Kürt partilerin adayları arasından seçiliyor.

AMEDİ, YEMİN EDİP GÖREVE BAŞLADI

Söz konusu görev için Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) mevcut Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’i aday gösterirken, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de Nizar Amedi’yi aday göstermişti. Söz konusu makam için KDP ve KYB adayı dahil toplam 17 kişi yarışa girmişti. Amedi, seçildikten sonra mecliste yemin ederek görevine başladı.

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi

Irak anayasasına göre cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıl ve aynı cumhurbaşkanı sadece bir kez daha yeniden seçilebiliyor.

YENİ HÜKÜMET UZUN SÜRE KURULAMADI

Irak Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra en geç 15 gün içinde parlamentodaki en büyük blokun (Şii) adayını hükümeti kurmakla görevlendirir. Irak’ta parlamento seçimleri 11 Kasım 2025 tarihinde yapılmıştı. Ülkede yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan dolayı yeni hükümet henüz kurulamadı.

Mevcut hükümet ise "günlük işleri yürütme hükümeti" olarak görevini sürdürüyor. Yeni Cumhurbaşkanı, KYB Bağdat Büro sorumluluğunun yanı sıra, Irak Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı ve Çevre Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.

NİZAR AMEDİ KİMDİR?

1968 yılında Duhok’un Amedi ilçesinde doğan Nizar Muhammed Said Amedi, makine mühendisi kökenli kıdemli bir siyasetçidir. Siyasi kariyerine Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) bünyesinde başlayan Amedi, 1993-2003 yılları arasında partinin genel sekreterlik ofisinde görev almış; 2005 yılından itibaren ise Celal Talabani, Fuad Masum ve Berhem Salih gibi eski cumhurbaşkanlarına üst düzey danışmanlık yapmıştır. 2022-2024 yılları arasında Irak Çevre Bakanı olarak kabinede yer alan ve bu süreçte Irak’ı pek çok uluslararası iklim zirvesinde temsil eden Amedi, KYB Siyasi Büro Üyesi ve partinin Bağdat sorumlusu olarak ülkedeki uzlaşı süreçlerinde kritik roller üstlenmiştir. 11 Nisan 2026’da Irak Meclisi’nde yapılan oylamanın ikinci turunda 227 oy alarak Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

    Yorumlar (2)

  • Yusuf Yedek2 Yusuf Yedek2:
    Başarılar 7 3 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Sonradan kardes oldugumuz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
