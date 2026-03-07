İran Borsası Kapatıldı - Son Dakika
İran Borsası Kapatıldı

İran Borsası Kapatıldı
07.03.2026 12:47
İran borsası, ABD-İsrail saldırıları nedeniyle kapalı kalmaya devam edecek.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansına göre, İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade, borsanın kapatıldığını resmen duyurdu.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR AÇILMAYACAK

Borsanın kapatılması kararıyla birlikte halkın borsadaki varlığının korunmasının hedeflendiğini söyleyen Medenizade, borsanın ikinci bir duyuruya kadar da açılmayacağını belirtti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Finans, Güncel, İsrail, Borsa, İran, Son Dakika

SON DAKİKA: İran Borsası Kapatıldı
