İran Cumhurbaşkanı'ndan Trump'a Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran Cumhurbaşkanı'ndan Trump'a Tepki

Pezeşkiyan, Trump'ın İran'ı suçlamalarına yanıt vererek, ülkesinin geçmişine ve birliğine vurgu yaptı.

15.05.2025 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında İranlı yetkilileri "yolsuzlukla" suçlamasına tepki gösterdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Kirmanşah eyaletinde yaptığı bir konuşmada, ABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında İranlı liderleri hedef alan açıklamalarına değindi.

"Onun sözlerini dinleyecek zamanımız yok." diyen Pezeşkiyan, "İranlı yetkililere hırsız diyerek, dünyayı yağmaladığını söyledi. Bizleri, hayatımızı halka hizmete adamış insanları bambaşka bir şey olarak göstermeye çalışıyorlar. Devrimin aziz liderinin (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) yaşamı, yediği içtiği, neyi var neyi yok bellidir, o dünyayı yağmalayanların da nasıl yaşadığı ortadadır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın İran'ı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçlamasına ilişkin de Pezeşkiyan, "İran'ın bölgeyi güvensiz hale getirdiğini söylüyorlar da peki bölgeyi güvensiz hale getiren biz miyiz yoksa ABD'nin desteğiyle suç işleyen İsrail mi?" diye konuştu.

Barış ve huzur istediklerini söyleyen Pezeşkiyan, şöyle devam etti:

"Topraklarımız ve komşularımız aynı kök ve temelden geliyor. Tüm komşu ülkelerle, Türkiye, Irak, Afganistan, Pakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Umman, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Suudi Arabistan ile kardeşlik paktımız var çünkü binlerce yıldır bu bölgede yaşıyoruz. Bunların kökleri yok İranlılara ve topraklarımıza hakaret edenler onlar."

Ülkesindeki sorunları çözeceklerini vaadeden Pezeşkiyan, "Hiç kimsenin hayal edemeyeceği bir İran inşa edeceğiz. Sorunlarla karşı karşıyayız ama Allah'ın yardımı ve gücüyle bu sorunları birer birer çözeceğiz. Birlik, beraberlik ve empatiyle, Devrim Lideri'nin bilgeliği ve liderliğiyle bütün krizlerin üstesinden geleceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan, Donald Trump, Donald Trump, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı'ndan Trump'a Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Gazze’deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere’yi mahkemelik etti İsrail'in Gazze'deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere'yi mahkemelik etti
Trump’ın sinyalini verdiği Türkiye’ye F-35 satışı, İsrail’de alarm zilleri çaldırttı Trump'ın sinyalini verdiği Türkiye'ye F-35 satışı, İsrail'de alarm zilleri çaldırttı
Premier Lig’de korkutan olay: Awoniyi’nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı Premier Lig'de korkutan olay: Awoniyi'nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı
MSB özel izin verdi, Kuzey Irak’taki üs bölgesinin kapıları açıldı MSB özel izin verdi, Kuzey Irak'taki üs bölgesinin kapıları açıldı
Trabzonsporlu Batista Mendy’den ayrılık açıklaması Trabzonsporlu Batista Mendy'den ayrılık açıklaması
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 7 ton bozulmuş peynir imha edildi Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi İkisinin de nedeni aynı Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı
İlker Yağcıoğlu, Ali Koç’un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı İlker Yağcıoğlu, Ali Koç'un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
Elif Elmas’ın bonservis bedeli cep yaktı Elif Elmas'ın bonservis bedeli cep yaktı
İsmail Kartal’dan ’Fenerbahçe’ye geri döner misiniz’ sorusuna cevap İsmail Kartal'dan 'Fenerbahçe'ye geri döner misiniz' sorusuna cevap

14:31
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
14:26
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
13:21
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
13:01
Silahlar nereye teslim edilecek MSB’den PKK’nın feshine dair ilk açıklama
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama
12:32
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu’na sürpriz Hemen uyarı geldi
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi
21:40
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
21:24
Galatasaray’dan Savic için kırmızı kart itirazı
Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı
21:23
İstanbul’da suya yüzde 10 zam
İstanbul'da suya yüzde 10 zam
21:06
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar
Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
20:45
Zelenski’den Türkiye’ye gelmeden önce Putin’e son mesaj: Korkmuyoruz
Zelenski'den Türkiye'ye gelmeden önce Putin'e son mesaj: Korkmuyoruz
20:35
Galatasaray finale çok hızlı başladı İlk gol Barış Alper’den
Galatasaray finale çok hızlı başladı! İlk gol Barış Alper'den
20:35
Arif Kocabıyık tahliye edildi
Arif Kocabıyık tahliye edildi
20:17
Meksika’da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü
Meksika'da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 15:01:00. #7.12#
SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı'ndan Trump'a Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.