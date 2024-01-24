İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara\'da! Askerleri Türkçe selamladı

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya geldi.

REİSİ BUGÜN ANKARA'YA GELDİ

Reisi ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 13.54'te Esenboğa Havalimanı'na indi. Reisi'yi, Esenboğa Havalimanı'nda, Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Vali Yardımcısı Metin Selçuk, İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ve diğer yetkililer karşıladı.

ASKERLERİ TÜRKÇE SELAMLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Reisi'yi Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Reisi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile İran milli marşı çalındı. Reisi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.

GAZZE VE İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMALAR ELE ALINACAK

Karşılama töreninin ardından görüşmede, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak. Ziyaret kapsamında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısı düzenlenecek.

Toplantıda, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek. Görüşmelerin ardından farklı alanlarda anlaşmaların imzalanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi, ziyareti, ortak basın toplantısında değerlendirecek. Akşam da Türkiye-İran İş Forumu düzenlenecek.