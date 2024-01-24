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İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da! Askerleri Türkçe selamladı - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da! Askerleri Türkçe selamladı

Daha önce iki kez ziyareti erteleyen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün Türkiye'ye geldi. Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanan Reisi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.

24.01.2024 - 14:41,
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İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya geldi.

REİSİ BUGÜN ANKARA'YA GELDİ

Reisi ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 13.54'te Esenboğa Havalimanı'na indi. Reisi'yi, Esenboğa Havalimanı'nda, Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Vali Yardımcısı Metin Selçuk, İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ve diğer yetkililer karşıladı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'ya geldi

ASKERLERİ TÜRKÇE SELAMLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Reisi'yi Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Reisi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile İran milli marşı çalındı. Reisi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'ya geldi

GAZZE VE İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMALAR ELE ALINACAK

Karşılama töreninin ardından görüşmede, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak. Ziyaret kapsamında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısı düzenlenecek.

Toplantıda, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek. Görüşmelerin ardından farklı alanlarda anlaşmaların imzalanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi, ziyareti, ortak basın toplantısında değerlendirecek. Akşam da Türkiye-İran İş Forumu düzenlenecek.

İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara\'da! Askerleri Türkçe selamladı
Kaynak: AA
YORUMLAR (6)
  • ZEKİ: Komşularla arayı her zaman iyi tutmak lazım iran doğal zengiliği olan bir ülke iyi ekonomiyi canlandıracak anlaşmalar yapmak lazım.onların bize bizimde onlara ihtiyacımız var. Yanıtla 13 73
  • SIDDIK ÇETİN: Reisi reis ile görüşecek:) Yanıtla 14 38
  • Malcolm X: Merhabanın Türkçw olduğunu zanneden ülkem... Yanıtla 3 20
  • Cat Familya: Merhaba Asker dedi Merhaba Farsça Asker Farsça Yani kendi diliyle selamlamış Asıl senin reisin neden Farsça selamlıyor onu sorgulaman gerekirken yaptığınız habere bakın Yanıtla 6 16
  • Hakim ATMACA: Deccal gelmez olaydın Yanıtla 6 10
  • Serkan ergezer : DOLACAK ÜLKE Yanıtla 3 9

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