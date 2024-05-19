İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yapması sonrası AFAD ekip gönderdi - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yapması sonrası AFAD ekip gönderdi

İran Cumhurbaşkanı Reisi\'yi taşıyan helikopterin kaza yapması sonrası AFAD ekip gönderdi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yapmasının ardından AFAD tarafından İran'a ekip gönderildi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Diyarbakır, Ankara, Van, Erzurum, Konya'dan oluşan ekiplerin İran'da arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

19.05.2024 22:35
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yapmasının ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere AFAD tarafından İran'a ekip yollandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşimi'yi taşıyan helikopterin bulunduğu yere ulaşma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır, Ankara, Van, Erzurum, Konya'dan oluşan ekiplerin İran'da arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye sevk edildiğini duyurdu. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, İran- Nahçıvan sınırında İran Cumhurbaşkanı Sn.İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığı bilgisi alınmıştır. İran, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir. Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır. Ayrıca Ankara, Diyarbakır ve Konya'dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelimiz teyakkuz halindedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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