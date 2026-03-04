İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı, eğitime ara verildi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar devam ediyor. İran misilleme saldırılarına devam ederken; ABD ve İsrail saldırılarının yarattığı tahribat da ağırlaşıyor.

İran Devlet Medyası, ABD ve İsrail saldırıları sonucu, ülkenin kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde, sivil altyapının zarar gördüğünü bildirdi.

KAN TRANSFÜSYON KURUMU BİNASI HASAR ALDI

İran devletine bağlı Press TV'ye göre, Batı Azerbaycan eyaleti Kan Transfüzyon Kurumu binası, saldırılar sonucunda ciddi şekilde hasar gördü.

BİR OKUL TAMAMEN YIKILDI

Bir diğer haberde ise Urmiye kentinde bir okulun da saldırılar sonucu tamamen yıkıldığı bildirildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.