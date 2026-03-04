İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı, eğitime ara verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı, eğitime ara verildi

İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı, eğitime ara verildi
04.03.2026 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran devlet medyası, ABD ve İsrail saldırıları sonucunda Batı Azerbaycan eyaletinde sivil altyapının zarar gördüğünü bildirdi. Saldırı sonucunda Urmiye kentindeki bir okul tamamen yıkılırken; eğitim durduruldu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar devam ediyor. İran misilleme saldırılarına devam ederken; ABD ve İsrail saldırılarının yarattığı tahribat da ağırlaşıyor.

İran Devlet Medyası, ABD ve İsrail saldırıları sonucu, ülkenin kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde, sivil altyapının zarar gördüğünü bildirdi.

KAN TRANSFÜSYON KURUMU BİNASI HASAR ALDI

İran devletine bağlı Press TV'ye göre, Batı Azerbaycan eyaleti Kan Transfüzyon Kurumu binası, saldırılar sonucunda ciddi şekilde hasar gördü.

BİR OKUL TAMAMEN YIKILDI

Bir diğer haberde ise Urmiye kentinde bir okulun da saldırılar sonucu tamamen yıkıldığı bildirildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Azerbaycan, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Urmiye, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı, eğitime ara verildi - Son Dakika

İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı
BM’den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli BM'den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
13 yıl geçti ancak unutamamış Vidal’den Galatasaray itirafı 13 yıl geçti ancak unutamamış! Vidal'den Galatasaray itirafı
Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf
“3 Körfez ülkesi İran’a saldırılara katılıyor“ iddiası "3 Körfez ülkesi İran'a saldırılara katılıyor" iddiası

17:54
Ne olacak bu işin sonu Dünya Kupası’nda İran krizi
Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi
17:35
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
17:15
Dubai’de lüks otellerin gecelik fiyatı dibe vurdu
Dubai'de lüks otellerin gecelik fiyatı dibe vurdu
16:51
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
16:40
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 18:03:29. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı, eğitime ara verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.