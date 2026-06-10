İran\'dan ABD 5. Filosuna İHA Saldırısı

TAHRAN, 10 Haziran (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD tarafından ülkenin güneyine düzenlenen son saldırılara karşılık olarak Bahreyn'de konuşlu ABD 5. Filosu'na insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Devrim Muhafızları'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, ABD güçlerinin Cask, Sirik ve Keşm bölgelerinde çeşitli noktaları hedef aldığı saldırılarda Sirik'te bir iletişim kulesinin hasar gördüğü, iki su deposunun da vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Saldırıların devam etmesi halinde daha ağır karşılık verilecektir" denildi.