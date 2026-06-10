İran'dan ABD 5. Filosuna İHA Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan ABD 5. Filosuna İHA Saldırısı

İran\'dan ABD 5. Filosuna İHA Saldırısı
10.06.2026 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD'nin güneydeki saldırılarına karşı Bahreyn'deki 5. Filoya insansız hava araçlarıyla yanıt verdi.

TAHRAN, 10 Haziran (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD tarafından ülkenin güneyine düzenlenen son saldırılara karşılık olarak Bahreyn'de konuşlu ABD 5. Filosu'na insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Devrim Muhafızları'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, ABD güçlerinin Cask, Sirik ve Keşm bölgelerinde çeşitli noktaları hedef aldığı saldırılarda Sirik'te bir iletişim kulesinin hasar gördüğü, iki su deposunun da vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Saldırıların devam etmesi halinde daha ağır karşılık verilecektir" denildi.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Bahreyn, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan ABD 5. Filosuna İHA Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te tekstil fabrikasında yangın Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası’nda görev alamayacak Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak
Diyarbakır’da termometreler 40 dereceye yaklaştı Diyarbakır'da termometreler 40 dereceye yaklaştı
Ukrayna’da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçti Ukrayna'da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD alarmda 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü
Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu
Fabrikadaki kazana düşen Çinli işçi feci şekilde can verdi Fabrikadaki kazana düşen Çinli işçi feci şekilde can verdi
Çocuklarını servise götürürken fil saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti Çocuklarını servise götürürken fil saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

09:56
Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, bir detay öne çıktı
Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, bir detay öne çıktı
09:52
Altında düşüşün dibi neresi Yeni tahmin geldi
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
09:48
Okan Buruk olay adam için kararını verdi: Alalım, ben onu adam ederim
Okan Buruk olay adam için kararını verdi: Alalım, ben onu adam ederim
09:32
İşte Aziz Yıldırım’ın “Sakın göndermeyin“ dediği futbolcu
İşte Aziz Yıldırım'ın "Sakın göndermeyin" dediği futbolcu
09:26
Maçın önüne geçen olay Yanarak aşağı düştü, herkesin ağzı açık kaldı
Maçın önüne geçen olay! Yanarak aşağı düştü, herkesin ağzı açık kaldı
08:28
BYD, Türkiye’deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
07:58
Altındaki düşüş durmuyor Son 11 haftanın en düşük seviyesi görüldü
Altındaki düşüş durmuyor! Son 11 haftanın en düşük seviyesi görüldü
07:24
Kılıçdaroğlu’nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası
Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 10:02:49. #7.13#
SON DAKİKA: İran'dan ABD 5. Filosuna İHA Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.