İran'dan Almanya'ya Terörist Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran'dan Almanya'ya Terörist Tepkisi

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, idam edilen teröristin yargılanması için Almanya'nın tepkisini yanıtladı.

29.10.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkede terör eylemleri düzenlemekten suçlu bulunarak idam edilen Almanya-İran vatandaşı için Berlin'den gelen tepkilere, "Almanya tarafından desteklense bile İran'da hiçbir terörist dokunulmaz değildir. Çocuk katillerini ve teröristleri desteklemeyi bırakın." diyerek yanıt verdi.

Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İran'da terör eylemleri düzenlemekten suçlu bulunan Cemşid Şarmehd adlı kişinin idam edilmesine Almanya'nın itirazlarına tepki gösterdi.

"Almanya tarafından desteklense bile İran'da hiçbir terörist dokunulmaz değildir." ifadelerini kullanan Erakçi, Şarmehd'in Şiraz'da bir camiye düzenlenen ve aralarında kadın ve çocukların da olduğu 14 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına öncülük ettiğini belirtti.

İsrail'in Filistinli sivillerin barındığı yerleri hedef alan saldırılarını meşrulaştıran açıklamalar yapan ve Tel Aviv'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını açıkça destekleyen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a hitaben, "Bu kadar manipülasyon yeter. Çocuk katillerini ve teröristleri desteklemeyi bırakın ve ikiyüzlü insan hakları sloganlarının arkasına saklanmayın." ifadelerini kullandı.

Şiraz'daki terör saldırısı ve sabotaj eylemleriyle suçlanan Şarmehd idam edilmişti

"Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla bilinen örgüt, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemekle suçlanıyordu.

İran İstihbarat Bakanlığı, İran-Almanya çifte vatandaşı olan ve 2003'ten bu yana ABD'de ikamet ettiği bilinen Şarmehd'i, Temmuz 2020'de yurt dışında yakalayarak ülkeye getirdiğini duyurmuştu.

Ailesi, Şarmehd'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde "kaçırıldığını" ifade etmişti.

Şarmehd, 21 Şubat 2023'te yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilmişti.

İran'a Şarmehd hakkında verilen idam kararının geri alınması çağrısında bulunan Almanya, 22 Şubat'ta İran'ın Berlin Büyükelçiliğindeki 2 çalışanı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Şarmehd, hakkındaki kararın, Yargıtay tarafından onanmasının ardından dün idam edilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güvenlik, Almanya, Güncel, Hukuk, Dünya, Terör, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan Almanya'ya Terörist Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 “Gürültü yapıyorsun“ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor "Gürültü yapıyorsun" deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 23:54:31. #1.11#
SON DAKİKA: İran'dan Almanya'ya Terörist Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.