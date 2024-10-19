İran'dan Gazze ve Lübnan'a Ateşkes Çağrısı

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölgede savaşın yayılmasını ciddi tehdit olarak gördüklerini ve Gazze ile Lübnan'da derhal ateşkes istediklerini belirterek, "Biz barıştan yanayız ancak her türlü senaryoya da hazırız." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erakçi, dün Türkiye, İran, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısının yapıcı olduğunu ve bölgede barış ve istikrar vurgusu yaptıklarını söyledi.

Bölgedeki yabancı güçlerin varlığının bölgesel sorunları daha da karmaşık hale getirdiğini değerlendirdiklerini aktaran Erakçi, bölgede ekonomik kalkınmayı pekiştirmek için ortak çabaların önemine vurgu yaptıklarını belirtti.

"Türkiye ile ilişkileri ilerletmek için hiçbir sınır tanımıyoruz"

Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerine işaret eden Erakçi, "Türkiye ile ilişkileri ilerletmek için hiçbir sınır tanımıyoruz ve bu bağlamda bu ilişkileri güçlendireceğiz. Bu toplantıda ekonomik kalkınma ve bölgede barış ve istikrarın pekiştirilmesine yönelik ortak irademizi açıkladık." diye konuştu.

İran ve Türkiye'nin kadim kültüre sahip iki ülke olarak aralarındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğini belirten Erakçi, Dışişleri Bakanı Fidan ile ticaret, enerji, terörle mücadele, ortak yatırım alanları ve nükleer enerjinin barışçıl kullanımı konusunda işbirliği konularını ele aldıklarını aktardı.

"Gazze ve Lübnan'da kalıcı ve derhal bir ateşkesi destekliyoruz"

İsrail'in bölgedeki saldırganlığına değinen Erakçi, "Başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm ülkeler, çocuk katili rejimin savaş makinesini durdurmak için her türlü imkanı kullanmalıdır. Siyonist rejimin suçlarının devam etmesi İran ve Türkiye başta olmak üzere hiçbir bölge ülkesi için kabul edilemez."

İranlı Bakan, "İsrail rejimi işlediği savaş suçlarında herhangi bir sınır tanımıyor. Biz Gazze ve Lübnan'da kalıcı ve derhal bir ateşkesi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Biz barıştan yanayız ancak her türlü senaryoya da hazırız"

İsrail'in yayılmacı politikalarının bölge ve dünya için tehdit oluşturduğuna ve bölgede savaşın yayılması ihtimalinin ciddi olduğuna dikkati çeken Erakçi, şöyle devam etti:

"Bölge ciddi anlamda büyük çaplı bir savaş ihtimaliyle karşı karşıya ve Siyonist rejim dışında kimse bu savaşı istemiyor. Bölgede savaşın yayılması ciddi tehdittir. Biz barıştan yanayız ancak her türlü senaryoya da hazırız."

Erakçi, başta ABD olmak üzere bazı Batılı ülkelerin desteği sayesinde savaş ve soykırım suçları işleyen Tel Aviv yönetiminin bu suçları sürdürmek konusunda daha cüretkar hale geldiğini belirtti.

"Türkiye'nin Filistin konusundaki tutumu takdire şayandır"

Bölgedeki ülkelerin, İsrail'in İran'a muhtemel bir saldırısında topraklarının kullanılmasına izin vermeyeceklerini kendilerine ilettiklerini aktaran İranlı Bakan, İsrail'in işlediği soykırım ve savaş suçlarına karşılık bölgede ortak ses duyulduğunu ifade etti.

Türkiye'nin İsrail işgali ve saldırıları altındaki Filistin halkına desteğinin de önemini vurgulayan Erakçi, "Türkiye'nin Filistin halkını desteklemek ve İsrail'in suçlarına karşı durma hususundaki tutumu takdire şayandır. Bu tutum defalarca Sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından da dillendirilmiştir." şeklinde konuştu.