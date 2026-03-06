İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık - Son Dakika
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık

İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
06.03.2026 23:41
İran'dan küresel enerji ticaretinin 'şah damarı' olarak kabul edilen Hürmüz Boğazı'na ilişkin farklı açıklamalar geliyor. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, daha önce 'geçişlere kapatıldığı ve geçmeye çalışan gemilere saldırılacağı' duyurulan Boğaz için, "Kapatmadık ve kapatmayacağız" dedi. Herhangi bir geminin Boğaz'dan geçebileceğini belirten Şikarçi, "Sadece iki tür gemiye izin vermeyeceğiz. Amerikan ve Siyonist rejimlere bağlı gemiler" ifadelerini kullandı.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, devlet televizyonunda katıldığı programda Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATMADIK VE KAPATMAYACAĞIZ"

İran'ın bölgesel ülkeleri veya egemenliklerini hedef almadığını, operasyonlarının ABD ve İsrail'e yönelik olduğunu ifade eden Şikarci, "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık ve kapatmayacağız. Hürmüz Boğazı bölgedeki Müslüman ülkelerine aittir ve küresel ticaret için hayati bir güzergahtır ve biz de bu uluslararası su yolunun güvenliğine her zaman önem verdik." ifadelerini kullandı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI ABD-İSRAİL İLE BAĞLANTILI GEMİLER DIŞINDAKİLERE AÇIK"

İranlı general şöyle devam etti: "Bugün herhangi bir gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir ve biz gemilerin geçişini engellemeyeceğiz ancak gemilerin canları, teçhizatları ve tesislerinin sorumluluğunun onlara ait olduğunu ve savaş koşullarında güvenliği garanti edemeyeceğimizi beyan ederiz. Hürmüz Boğazı'nda iki tür gemiye izin vermeyeceğiz. Amerikan ve Siyonist rejimlere bağlı gemiler. Bunlar geçmeye çalışırsa vurulacaklar. Sadece iki bayrağın geçmesine izin verilmiyor. Amerikan bayrağı ve Siyonist bayrağı. Diğer ülkeler diledikleri bayrak altında geçebilirler."

İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi

"ESKORT GÖNDERECEĞİZ" DİYEN TRUMP'A REST: ONLARIN VARLIĞINI BEKLİYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ABD gemilerine eskort gönderileceğine dair açıklamasına işaret eden Şikarçi, "İran, petrol tankerlerine eşlik edilmesini ve Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için ABD güçlerinin varlığına dair iddiaları memnuniyetle karşılıyor ve onların varlığını bekliyoruz." diye konuştu.

"ABD ÜSLERİ ENKAZA DÖNÜŞTÜ"

Diğer yandan İran'ın karşı saldırılarında bölgedeki 14 ABD üssünü hedef aldığını aktaran Şikarçi, bu üslerin enkaza dönüştüğünü ve özellikle Bahreyn'de olmak üzere yaralıların ABD hava ambulansları tarafından tahliye edildiğini iddia etti. Şikarçi, İran'ın ABD ve İsrail güçlerini kısıtlama olmaksızın hedef almaya devam edeceğini belirterek, yakında daha gelişmiş silahların kullanılacağı uyarısında bulundu ve Bahreyn'deki bir ABD üssünde yaşanan olayla ilgili daha fazla ayrıntının yarın açıklanmasının beklendiğini kaydetti. İranlı general, "Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejime yönelik saldırılarımız her geçen gün daha da artacaktır. ABD ve Siyonist rejim için daha fazla sürpriz açıklayacağız." dedi.

İRAN'DA "HÜRMÜZ" BİLMECESİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını açıklamıştı. İran devlet televizyonunda konuşan Cebbari, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere izin vermeyeceklerini söylemişti.

Tuğgeneral Cebbari, şu ifadeleri kullanmıştı: "Hürmüz Boğazı kapatıldı. Geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz. (Geçmeye çalışan gemiler) Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'ndeki kahramanlarımız tarafından yakılacaktır. Bu bölgeye gelmeyin. Petrolün fiyatı 82 dolara ulaştı ve dünya kesinlikle en az 200 dolara ulaşmasını bekliyor. Petrol boru hatlarına da saldıracağız ve bölgeden tek bir damla petrolün çıkmasına izin vermeyeceğiz."

ABD ve İsrail'in saldırılarının başladığı 28 şubat tarihinden bu yana da 10 geminin vurulduğu duyurulmuştu.

İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliğinin en kritik ve hassas "şah damarı" olarak kabul edilir; zira dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık üçte biri ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) önemli bir kısmı bu dar su yolundan geçer. Umman ile İran arasında yer alan ve en dar noktası yaklaşık 33 kilometre olan bu boğaz, Basra Körfezi'ndeki dev petrol üreticilerini açık denizlere bağlayan alternatifi zor bir kapıdır.

Bölgesel gerginliklerin tırmandığı dönemlerde boğazın kapatılma ihtimali dahi küresel enerji piyasalarında panik dalgasına ve fiyatların hızla yükselmesine neden olduğundan, Hürmüz üzerindeki kontrol ve seyir güvenliği sadece bölge ülkelerini değil, tüm dünya ekonomisini doğrudan etkileyen jeopolitik bir meseledir.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Oğuzhan Aydoğdu Oğuzhan Aydoğdu:
    Hadi bakalım mazota petrole gelen zamları iptal edin simdi ne bahane uyduracaksnz fırsatçılar sizi.. 3 0 Yanıtla
SON DAKİKA: İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık - Son Dakika
