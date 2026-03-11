İran'dan Körfez Ülkelerine Füze Saldırıları - Son Dakika
İran'dan Körfez Ülkelerine Füze Saldırıları

İran\'dan Körfez Ülkelerine Füze Saldırıları
11.03.2026 15:39
İran, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesine 839 füze saldırısı düzenledi, BAE en fazla etkilenen ülke oldu.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 839 füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken Körfez ülkelerinde birçok kritik nokta hedef alındı.

Anadolu Ajansı muhabirinin saldırıya uğrayan ülkelerin savunma bakanlıklarına ve enformasyon merkezlerine dayanarak derlediği bilgilere göre saldırılardan en fazla etkilenen ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

İran, BAE'ye 262 balistik füze, 8 seyir füzesi ve 1475 İHA ile saldırı düzenledi.

BAE Savunma Bakanlığı, füze saldırılarının 241'inin etkisiz hale getirildiğini, 19 füzenin denize düştüğünü, 2 füzenin ise ülke topraklarına isabet ettiğini bildirdi.

Bakanlık ayrıca 8 seyir füzesinin de tespit edilerek imha edildiğini duyurdu. 1475 İran İHA'sından 1385'inin düşürüldüğü, 90 İHA'nın ise ülke topraklarına düştüğü kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Hükümeti Enformasyon Merkezi, 10 Mart'taki açıklamasında, İran saldırılarının başlangıcından bu yana 237 balistik füze ve 445 İHA'nın engellendiğini duyurdu.

Kuveyt Savunma Bakanlığı daha sonra 11 İHA'nın daha imha edildiğini ve ülke hava sahasına giren 2 balistik füzenin önlendiğini belirtti.

Bahreyn

Bahreyn ordusu ise 9 Mart'ta yaptığı açıklamada, İran saldırılarının başlangıcından bu yana Bahreyn'i hedef alan 106 füze ile 176 İHA'nın engellendiğini kaydetti.

Katar

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeye 154 balistik füze, 69 insansız hava aracı ve 2 Su-24 savaş uçağıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Ürdün

Ürdün ordusu, ABD-İsrail'in İran'a saldırıları sırasında ülkeye yönelen 60 füze ve 59 insansız hava aracından 108'inin imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke topraklarına yönelik en az 10 füze ve 105 insansız hava aracı saldırısı kaydedildiğini bildirdi.

Umman

Umman Sultanlığı, 3 Mart'ta ülkenin güneybatısındaki Salalah Limanı yakınındaki Zufar vilayeti hava sahasını hedef alan 3 İHA'nın herhangi bir can kaybı yaşanmadan düşürüldüğünü açıkladı.

Ayrıca Dukm Limanı'ndaki yakıt depoları en az 3 İHA ile hedef alındı. Aynı liman, ay başında 2 İHA tarafından daha hedef alındı.

Körfez İşbirliği Konseyi, limana ve Umman açıklarındaki bir petrol tankerine yönelik saldırının arkasında İran'ın bulunduğunu belirterek bunu Umman'ın egemenliğine yönelik ciddi bir ihlal ve bölge güvenliğini tehdit eden bir tırmanış olarak niteledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin, "bölge ülkeleriyle iyi komşuluk, ulusal egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temelinde dostane ilişkilerin sürdürülmesini her zaman vurguladığını" ancak bunun "ABD ve İsrail'in askeri saldırılarına karşı kendini savunma hakkını ortadan kaldırmayacağını" söylemişti.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformunda yayımladığı mesajda, müttefik ülkelere saldırmadıklarını ancak bölgedeki ABD üslerini ve askeri imkanlarını hedef aldıklarını vurgulamıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, 28 Şubat, Savunma, Körfez, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan Körfez Ülkelerine Füze Saldırıları - Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.