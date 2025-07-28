İran'dan UAEA ile Yeni Protokol Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran'dan UAEA ile Yeni Protokol Açıklaması

28.07.2025 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, UAEA ile işbirliği yasasına uygun yeni bir protokol belirleyeceğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile güvenlik denetimi anlaşmalarına bağlılığını sürdürdüğünü ancak Meclis tarafından çıkarılan ve UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa kapsamında yeni bir işbirliği protokolü belirleneceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemini değerlendirdi.

İsrail'in Gazze'deki soykırımının en önemli uluslararası ve bölgesel mesele olduğunu belirten Bekayi, "Siyonist rejimin, Filistin'in ezilen halkını bombalayarak, açlık ve susuzluk silahını kullanarak Filistin'i bir kimlik, ulus ve toprak olarak yok etme planını ilerletmek suretiyle işlediği suçların devam ettiğine tanık oluyoruz." dedi.

"Türkiye ile temaslarımız devam ediyor"

Bekayi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) acil bir toplantı düzenleyerek Gazze'deki soykırımı durduracak çözümler üretmesi için diplomatik girişimlerde bulunduklarını ifade ederek, "İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanlığını yürüten Türkiye, bu zirveyi en kısa sürede gerçekleştirmek için çalışıyor. Teşkilatın merkez ülkesi Suudi Arabistan ve dönem başkanı Türkiye ile temaslarımız devam ediyor." diye konuştu.

İsrail'in gıdayı bir silah olarak kullanma ve Gazze Şeridi'nde kasıtlı kıtlık oluşturma politikasına ilişkin Bekayi, "Bu, tüm uluslararası hukuku ihlal eden bir savaş suçudur. 21. yüzyılda bu soykırım tamamen benzeri görülmemiş bir durumdur." ifadelerini kullandı.

"Avrupalı tarafların tetik mekanizmasını kullanma yetkisi yoktur"

İstanbul'da Avrupa ülkeleri ile yapılan nükleer görüşmelere de değinen Bekayi, görüşmede, nükleer mesele ve yaptırımların kaldırılması dışında hiçbir konunun gündeme gelmediğini ve Avrupalı tarafların Birleşmiş Milletler yaptırımlarını geri getirecek mekanizmayı işletme yetkisinin olmadığının kendilerine iletildiğini söyledi.

Bekayi, "Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini açıkça ihlal etmesi göz önüne alındığında, bu ülkelerin kendilerini anlaşmaya bağlı taraflar olarak görüp görmeyecekleri şüphelidir. Avrupalı tarafların tetik mekanizmasını kullanma yetkisi yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

"İran'ın şu anda ABD ile müzakere planı yok"

ABD'nin nükleer müzakerelere yeniden başlama çağrılarının sorulması üzerine Bekayi, "İran'ın şu anda ABD ile müzakere planı yok. Ulusal çıkarlarla örtüştüğünde bu konuda bir karar alıp açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

İran'ın güneydoğusunda adliyeye düzenlenen ve 9 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bekayi, saldırıyı üstlenen Ceyşu'l Adl örgütünün İsrail ile bağlantısını olduğunu söyleyerek, "Siyonist rejim, İranlıların güvenliğini baltalamak için her türlü aracı kullanıyor. Bu terör eylemleri, İran'ın bu tür suçlarla mücadele etme kararlılığını daha da artıracaktır." dedi.

Meclis tarafından çıkarılan ve UAEA ile İran arasındaki işbirliğini askıya alan yasanın bağlayıcı olduğunu belirten Bekayi, buna karşılık İran'ın Ajans ile güvenlik denetimi anlaşmalarına bağlı olduğunu söyledi.

İranlı sözcü, "Meclisin bağlayıcı kararı ışığında, işbirliğimizi nasıl sürdürebileceğimizi görmek için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yeni bir protokol belirleyeceğiz. Muhtemelen önümüzdeki 2 hafta içinde bir UAEA yetkilisi İran'ı ziyaret edecek ve bu görüşmede bu teknik konuları görüşeceğiz." diye konuştu.

NPT'den çekilme ihtimali

Bekayi, Avrupa ülkelerinin BM yaptırımlarını işletmesi halinde İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çekileceğine dair açıklamalarına ilişkin ise "İran'ın zenginleştirme konusundaki tutumu İran Dışişleri Bakanı tarafından açıklandı. Mesele basit. İran, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na üye olarak kalacaksa, bu üyeliğin hak ve faydalarından yararlanmalıdır. Bu anlaşmaya üye olup haklarından mahrum kalmayı beklemek mümkün değildir. İran'ın nükleer programının ve uranyum zenginleştirme programının geleceği çok açık." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı Amerikalı yetkililerin ABD'nin Zengezur Koridoru'nu kiralamak istediğine ilişkin iddialarına dair Bekayi, "Diğer ülkeler bu iddiayı reddetti. Böyle bir şeyin bölgenin çıkarına olmadığını düşünüyoruz ve Kafkasya'daki gelişmelerin bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, tahran, Ajans, Gazze, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan UAEA ile Yeni Protokol Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı İznik Gölü'nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası Soruşturma başlatıldı Diyanet'te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Soruşturma başlatıldı
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi’de hayat durma noktasına geldi Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi'de hayat durma noktasına geldi
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
Bursa’da alevler yeniden canlandı 1765 kişi tahliye edildi Bursa'da alevler yeniden canlandı! 1765 kişi tahliye edildi
Kırşehir’de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava Kırşehir'de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
Mersin’de anne ile kızı başlarından vurularak öldürüldü Mersin'de anne ile kızı başlarından vurularak öldürüldü
Dünyaca ünlü yıldız Golovin, Galatasaray forması giydi Dünyaca ünlü yıldız Golovin, Galatasaray forması giydi
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu

12:48
Memurların zam talepleri belli oldu
Memurların zam talepleri belli oldu
12:47
Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu
Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu
11:39
DEM Partili Koçyiğit, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz
DEM Partili Koçyiğit, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz
11:21
Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ’cü çıktı İşte ilk ifadesi
Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi
19:07
Halil Umut Meler’e kötü haber Küme düşebilir
Halil Umut Meler'e kötü haber! Küme düşebilir
18:57
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
18:40
Kislyak’tan flaş itiraf: Mourinho’nun beni istediğine inanmadım
Kislyak'tan flaş itiraf: Mourinho'nun beni istediğine inanmadım
18:36
Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık
Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık
18:20
Kılıçdaroğlu’nun sözleri yeniden gündemde ’Havadan müdahale etmiyor’ dedi, helikopter sesi duyuldu
Kılıçdaroğlu'nun sözleri yeniden gündemde! 'Havadan müdahale etmiyor' dedi, helikopter sesi duyuldu
17:43
İstanbul’da aşırı sıcaklara mola Yağış için tarih verildi
İstanbul'da aşırı sıcaklara mola! Yağış için tarih verildi
17:15
72 milyon euroluk yıldız, Trabzonspor’a önerildi
72 milyon euroluk yıldız, Trabzonspor'a önerildi
16:49
Almanya Galatasaray ile ilk maçına çıkan Sane’yi konuşuyor
Almanya Galatasaray ile ilk maçına çıkan Sane'yi konuşuyor
16:49
Fenomenin ’’İtfaiyeci makyajı’’ izleyenleri çileden çıkardı
Fenomenin ''İtfaiyeci makyajı'' izleyenleri çileden çıkardı
16:43
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 13:44:24. #7.12#
SON DAKİKA: İran'dan UAEA ile Yeni Protokol Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.