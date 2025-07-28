İran'dan UAEA ile Yeni Protokol Açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile güvenlik denetimi anlaşmalarına bağlılığını sürdürdüğünü ancak Meclis tarafından çıkarılan ve UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa kapsamında yeni bir işbirliği protokolü belirleneceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemini değerlendirdi.

İsrail'in Gazze'deki soykırımının en önemli uluslararası ve bölgesel mesele olduğunu belirten Bekayi, "Siyonist rejimin, Filistin'in ezilen halkını bombalayarak, açlık ve susuzluk silahını kullanarak Filistin'i bir kimlik, ulus ve toprak olarak yok etme planını ilerletmek suretiyle işlediği suçların devam ettiğine tanık oluyoruz." dedi.

"Türkiye ile temaslarımız devam ediyor"

Bekayi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) acil bir toplantı düzenleyerek Gazze'deki soykırımı durduracak çözümler üretmesi için diplomatik girişimlerde bulunduklarını ifade ederek, "İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanlığını yürüten Türkiye, bu zirveyi en kısa sürede gerçekleştirmek için çalışıyor. Teşkilatın merkez ülkesi Suudi Arabistan ve dönem başkanı Türkiye ile temaslarımız devam ediyor." diye konuştu.

İsrail'in gıdayı bir silah olarak kullanma ve Gazze Şeridi'nde kasıtlı kıtlık oluşturma politikasına ilişkin Bekayi, "Bu, tüm uluslararası hukuku ihlal eden bir savaş suçudur. 21. yüzyılda bu soykırım tamamen benzeri görülmemiş bir durumdur." ifadelerini kullandı.

"Avrupalı tarafların tetik mekanizmasını kullanma yetkisi yoktur"

İstanbul'da Avrupa ülkeleri ile yapılan nükleer görüşmelere de değinen Bekayi, görüşmede, nükleer mesele ve yaptırımların kaldırılması dışında hiçbir konunun gündeme gelmediğini ve Avrupalı tarafların Birleşmiş Milletler yaptırımlarını geri getirecek mekanizmayı işletme yetkisinin olmadığının kendilerine iletildiğini söyledi.

Bekayi, "Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini açıkça ihlal etmesi göz önüne alındığında, bu ülkelerin kendilerini anlaşmaya bağlı taraflar olarak görüp görmeyecekleri şüphelidir. Avrupalı tarafların tetik mekanizmasını kullanma yetkisi yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

"İran'ın şu anda ABD ile müzakere planı yok"

ABD'nin nükleer müzakerelere yeniden başlama çağrılarının sorulması üzerine Bekayi, "İran'ın şu anda ABD ile müzakere planı yok. Ulusal çıkarlarla örtüştüğünde bu konuda bir karar alıp açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

İran'ın güneydoğusunda adliyeye düzenlenen ve 9 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bekayi, saldırıyı üstlenen Ceyşu'l Adl örgütünün İsrail ile bağlantısını olduğunu söyleyerek, "Siyonist rejim, İranlıların güvenliğini baltalamak için her türlü aracı kullanıyor. Bu terör eylemleri, İran'ın bu tür suçlarla mücadele etme kararlılığını daha da artıracaktır." dedi.

Meclis tarafından çıkarılan ve UAEA ile İran arasındaki işbirliğini askıya alan yasanın bağlayıcı olduğunu belirten Bekayi, buna karşılık İran'ın Ajans ile güvenlik denetimi anlaşmalarına bağlı olduğunu söyledi.

İranlı sözcü, "Meclisin bağlayıcı kararı ışığında, işbirliğimizi nasıl sürdürebileceğimizi görmek için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yeni bir protokol belirleyeceğiz. Muhtemelen önümüzdeki 2 hafta içinde bir UAEA yetkilisi İran'ı ziyaret edecek ve bu görüşmede bu teknik konuları görüşeceğiz." diye konuştu.

NPT'den çekilme ihtimali

Bekayi, Avrupa ülkelerinin BM yaptırımlarını işletmesi halinde İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çekileceğine dair açıklamalarına ilişkin ise "İran'ın zenginleştirme konusundaki tutumu İran Dışişleri Bakanı tarafından açıklandı. Mesele basit. İran, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na üye olarak kalacaksa, bu üyeliğin hak ve faydalarından yararlanmalıdır. Bu anlaşmaya üye olup haklarından mahrum kalmayı beklemek mümkün değildir. İran'ın nükleer programının ve uranyum zenginleştirme programının geleceği çok açık." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı Amerikalı yetkililerin ABD'nin Zengezur Koridoru'nu kiralamak istediğine ilişkin iddialarına dair Bekayi, "Diğer ülkeler bu iddiayı reddetti. Böyle bir şeyin bölgenin çıkarına olmadığını düşünüyoruz ve Kafkasya'daki gelişmelerin bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.