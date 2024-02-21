İran Dışişleri Bakanı, ABD\'nin Gazze\'deki ateşkes talebini veto etmesini eleştirdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acil ateşkes talep eden kararı veto etmesini "asrın diplomasi faciası" olarak niteleyerek, Washington yönetiminin Filistinlilere karşı devam eden soykırım ve savaş suçlarından sorumlu tutulması gerektiğini ifade etti.
Abdullahiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, BMGK'da Cezayir'in sunduğu Gazze'de acil insani ateşkes talep edilen karar tasarısının ABD tarafından veto edilmesini eleştirdi.
ABD'nin veto kararını "asrın diplomasi faciası" olarak nitelendiren Abdullahiyan, "Bu tekrarlanan veto, sahte İsrail rejiminin Gazze'deki soykırımının ve Filistin'de işlediği savaş suçlarının uluslararası sorumluluğunun Beyaz Saray'a ait olduğunu açıkça gösteriyor. Dünya ABD'yi sorumlu tutmalıdır." ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanlığından ABD'nin veto kararına kınama
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Gazze'de acil ateşkes talep eden kararı veto etmesini kınadı.
ABD'nin veto kararını değerlendiren Kenani, "ABD bir kez daha Gazze'de devam eden insani krize çözüm olmadığını aksine sorunun devam etmesi ve bölgeye yayılmasının sebebi olduğunu kanıtlamıştır." ifadelerinde bulundu.
ABD'nin ateşkes talep eden kararı veto etmesinin, "ülkelerin ve milletlerin BM'nin dünya barışı ve güveliğini korumaya yönelik misyonuna duyulan güveni zayıflattığını" belirten Kenani, "ABD'nin Filistin konusunda ısrarla veto hakkını kullanması bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe sorun oluşturduğu gibi, kuruluş amacı uluslararası güvenliği ve barışı korumak olan BM'ye ve Güvenlik Konseyi'ne de zarar vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Kenani, uluslararası toplumu, Filistinlilere yönelik devam eden "soykırım karşısında sessiz kalmamaya" çağırarak, uluslararası toplumun ABD'nin "BMGK'yi rehin alarak tek taraflı eylemleri ile bölgesel ve uluslararası güvenlik ve barışı tehlikeye atmasına izin vermemesi gerektiğini" ifade etti.
ABD daha önce de ateşkes çağrılarını veto etti
Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk büyük sivil kayıplara ve BM yetkilileri tarafından da teyit edildiği üzere İsrail'in defalarca işlediği savaş suçlarına rağmen BMGK'da veto yetkisi olan ABD, ateşkes çağrılarını veto ederek BMGK'yi işlevsiz hale getiriyor.
ABD, daha önce 16, 18 ve 25 Ekim 2023 ile 8 Aralık 2023'te BMGK'de Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını veto etmişti.
Washington yönetimi son olarak dün Cezayir tarafından sunulan ve Gazze'de acil insani ateşkes talep eden karar tasarısını veto etmişti. BMGK üyesi 15 ülkeden 13'ünün "evet" oyu verdiği tasarıya İngiltere "çekimser" oy vermişti.
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