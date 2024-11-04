İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: "Uyuşturucu önemli bir sorun"

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Gürbulak Sınır Kapısı'nda İran'dan Türkiye'ye giriş yapan araçlarda 4,5 tonu aşkın uyuşturucu maddenin ele geçirilmesine ilişkin, uyuşturucunun önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, AA muhabirinin, " Ağrı'daki Gürbulak Sınır Kapısı'nda İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 3 tırda yapılan denetimlerde 4,5 tonu aşkın uyuşturucu maddenin ele geçirildiğine ve bu konuda İran tarafında herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığına" dair sorusunu yanıtladı.

Konunun detaylarına vakıf olmadığını söyleyen Bekayi, "Uyuşturucu hem biz hem de bölge ülkeleri için önemli bir sorundur. İran bu konuda en büyük kurbanları ve şehitleri vermiş bir ülkedir. Buna karşı ciddi ve çok yönlü bir mücadele yürütüyoruz." dedi.

Sözcü Bekayi, bu mücadelenin kesinlikle artırılması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Uyuşturucuyla mücadele konusundaki işbirliğimizi bölge ülkeleriyle artırmalıyız, komşumuz Türkiye de buna dahildir. Bu çerçevede polis ve güvenlik alanlarında işbirliğimizi artırarak uyuşturucuyla mücadelede ciddi tedbirler almalıyız."

İran lideri Hamaney'in nükleer silahların üretilmesini yasaklayan fetvasında değişiklik ihtimali

İran lideri Ali Hamaney'in 2 Kasım'da öğrencileri kabul ettiği toplantıda bir öğrencinin, nükleer silahları yasaklayan fetvanın yeniden gözden geçirilme ihtimaline dair soruya, "İran'ın düşmana karşı gereken her şeyle donatılacağına" dair verdiği yanıtın sorulması üzerine Bekayi, şunları söyledi:

"Kitle imha silahları ile ilgili tutumuz ve İran'ın barışçıl nükleer programı nettir. Devrim Rehberi'nin (Hamaney) konuşmasında vurgulandığı gibi İran'ın savunulması için gereken her şeyle donatılacağız."

Konuşmasında, İsrail'in saldırısına yanıt vereceklerini yineleyen Bekayi, "İsrail'in saldırılarına karşı yanıtımızın kalıpları belirlendi. Siyonist rejimin saldırısına tüm imkanlarımızı kullanarak karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin İsrail'e silah ambargosu talebine de değinen Bekayi, insani ve hukuki temelleri olan bu talebi memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.