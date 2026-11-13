İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, ABD saldırısına dolaylı katılımı düşmanca eylem saydı - Son Dakika
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İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, ABD saldırısına dolaylı katılımı düşmanca eylem saydı

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İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, ABD saldırısına dolaylı katılımı düşmanca eylem saydı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, hiçbir ülkenin ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ve ekonomik teröre doğrudan veya dolaylı katılmaması gerektiğini ifade etti. Bekayi, deniz kuvveti ile askeri ve lojistik desteğin ABD saldırısına iştirak sayılacağı uyarısında bulundu.

TAHRAN, 13 Kasım (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, hiçbir ülkenin ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ve uyguladığı ekonomik teröre doğrudan ya da dolaylı olarak dahil olmaması gerektiğini söyledi.

Bekayi perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Deniz kuvvetlerinin konuşlandırılması ile askeri ve lojistik destek ekipmanlarının ve personelin sevk edilmesi de dahil olmak üzere İran'a yönelik saldırılara ve insanlık dışı ekonomik terör eylemlerine herhangi bir doğrudan ya da dolaylı katılım, ABD'nin İran'a yönelik saldırısına iştirak derecesine varan düşmanca ve hukuka aykırı bir eylem olarak değerlendirilecektir" dedi.

Bekayi, bir Kore atasözüne atıfta bulunarak, "Leyleğin peşinden uçan serçe sonunda bacaklarını kırar" ifadelerini kullandı.

Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı bu ayın başlarında yayımladığı haberde, Güney Kore'nin, Aden Körfezi'ndeki korsanlıkla mücadele birimi Cheonghae'nin görev alanını, Umman'ın güneyine, Hürmüz Boğazı'na daha yakın sulara genişletmeyi planladığını bildirmişti. Haberde ilgili sularda deniz devriye uçağı ile patlayıcı madde imha ekibi de dahil olmak üzere ilave deniz unsurları konuşlandırılacağı da kaydedilmişti.

ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşa destek vermesi için Güney Kore'ye baskı yapmasının ardından böyle bir kararın alındığı bildirilmişti.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na göre, Bekayi, söz konusu açıklamayı pazartesi günü Paris'te düzenlenen G7 dışişleri bakanları toplantısının ardından yayımlanan açıklamaya tepki olarak yaptı. İran'ın komşu ülkelere yönelik saldırılarını güçlü şekilde kınadıklarını belirten G7 dışişleri bakanları, "Tahran'ın, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini engellemesinin, uluslararası ticareti, enerji güvenliğini ve küresel ekonomiyi sekteye uğrattığını" ifade etmişti.

Öte yandan, İran'ın dini liderinin seçilmesi, denetlenmesi ve görevden alınmasından sorumlu organı Uzmanlar Meclisi perşembe günü yaptığı açıklamada, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan çekilme konusunun değerlendirilmesinin ülke için "kaçınılmaz bir zorunluluk" haline geldiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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