İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı

İran, Dubai Havalimanı\'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı
07.03.2026 11:06
İran, Dubai Havalimanı\'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından karşılıklı çatışmalar sürerken, İran'a ait insansız hava araçları Dubai Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldı. Saldırı sonrası havalimanındaki uçuşlar geçici olarak askıya alındı.

ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Tarafların karşılıklı saldırıları günlerdir sürerken bu sabah Birleşik Arap Emirlikleri'nin en önemli ulaşım merkezi olan Dubai Uluslararası Havalimanı, İran dronları ile vuruldu.

TÜM UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Dünyanın en işlek havalimanlarından biri olan Dubai'de ikinci bir duyuruya kadar tüm uçuşlar askıya alındı. Uluslararası uçaklar iniş planlarını iptal ederek alternatif rotalara yönlendiriliyor.

CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Dubai'nin küresel hava taşımacılığındaki merkezi rolü nedeniyle yaşanan bu kesinti, yalnızca bölgesel değil küresel ölçekte de ciddi sonuçlar doğurabilir. Avrupa ile Asya arasındaki hava koridorlarının kapanması, lojistik zincirlerinde aksamalara ve ticaret akışında gecikmelere yol açıyor.

İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı

TEL AVİV VE ÇEVRESİNE YENİ NESİL FÜZELERLE SALDIRI

Öte yandan;8. gününe girilen savaşta yeni bir aşamaya geçildi. "Vaat-i Sadık 4" operasyonunun 23. dalgasını gerçekleştiren İran, Tel Aviv ve çevresine Kheibar, Khorramshahr-4, Fattah gibi yeni nesil katı/sıvı yakıtlı füzeler ve İHA'larla saldırılar düzenledi. Bölgeden servis edilen görüntülerde Tel Aviv'de art arda büyük patlamaların yaşandığı ve gökyüzünü dumanların kapladığı görüldü.

TAHRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI

İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından başkent Tahran'da patlama sesleri duyuldu.

Uçak seslerinin yer yer duyulmaya devam ettiği Tahran'ın bazı bölgelerinden duman yükseldiği görüldü. Yerel medyaya göre, saldırıda Mehrabad Havaalanı'na yakın bölge isabet aldı.

İsrail, Güncel, Dubai, İran, Son Dakika

    Yorumlar (2)

  • Turan Turan:
    eline sağlık İran 14 0 Yanıtla
  • Vakkas Can Vakkas Can:
    Amin Amin İNŞALLAH 11 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
