İran Heyeti, Törende Katliam Çantasını Getirdi
İran Heyeti, Törende Katliam Çantasını Getirdi

İran Heyeti, Törende Katliam Çantasını Getirdi
16.04.2026 11:42
İran heyeti, PAB toplantısında katliamda yaşamını yitiren öğrencinin kanlı çantasını sergiledi.

İran heyeti, Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 152'nci Genel Kurulu'nun açılış törenine İran'daki okul katliamında yaşamını yitiren bir öğrencinin kanlı sırt çantasıyla geldi.

PAB 152'nci Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde İstanbul'da yapılıyor.

1934, 1951 ve 1996 yıllarının ardından bugün dördüncü kez Türkiye'de gerçekleştirilen PAB Genel Kurulu Toplantısı, 80 meclis başkanı, 800'e yakın milletvekili ve 2 bin 420 kayıtla birlikte PAB'ın yakın tarihinin en yüksek katılımlı etkinliği olma özelliğini taşıyor.

"Gelecek Nesiller için Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek" temalı toplantının katılımcılarından İranlı bir parlamenter, dün gerçekleştirilen açılış törenine, üzerinde kan izlerinin bulunduğu bir okul çantasıyla geldi.

Söz konusu çantanın, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 100'den fazla çocuktan birine ait olduğu belirtildi.

İranlı yetkili, söz konusu çantayı tören öncesi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a gösterdi.

Yaşananlardan duyduğu üzüntüyü ifade eden Kurtulmuş, insanlık suçlarının en ağır faturasını kadın ve çocukların ödediğini ifade etti.

Son Dakika Güncel İran Heyeti, Törende Katliam Çantasını Getirdi

Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Sendikalardan MEB’e acil çağrı: Eğitime ara verilsin Sendikalardan MEB'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
TFF’den karar Yeni yabancı kuralı belli oldu TFF'den karar! Yeni yabancı kuralı belli oldu
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganı Ömer Ket’in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz Okul saldırganı Ömer Ket'in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz

11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:34
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
11:30
İçişleri’nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
11:16
200 bin TL’lik fuhuş pazarlığı Oyuncu Aleyna Bozok’un mesajları ifşa oldu
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu
11:03
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
10:44
Kahramanmaraş’tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
Kahramanmaraş'tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
