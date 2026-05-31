İran, Hürmüz Boğazı\'nda ABD\'ye Sert Yanıt Verecek

31.05.2026 15:35
İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin müdahalesine sert askeri yanıt vereceğini duyurdu.

LONDRA, 31 Mayıs (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın "yönetimine" yönelik her türlü müdahalesine "sert askeri karşılık" vereceği uyarısında bulundu.

Hürmüz Boğazı'nda mahsur durumdaki gemilerin mürettebatının Xinhua'ya sağladığı denizcilik halk radyosu kayıtlarına göre İran donanması, cumartesi günü Basra Körfezi ve Umman Körfezi'nde faaliyet gösteren gemilere yaptığı uyarıda, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu, geçişlerin yalnızca verdikleri izinle ve İran İslam Cumhuriyeti tarafından belirlenen güzergahlar üzerinden yapılabileceğini belirtti.

Düzenlemelerin ihlalinin, deniz güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atacağına dikkat çekilen uyarıda, ABD donanmasının "Hürmüz Boğazı'nın yönetimine müdahale etme ya da deniz ulaşımını aksatma" amaçlı her türlü girişimi karşısında sert askeri tedbirler alınacağı vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump cuma günü Hürmüz Boğazı'nda İran'ın deniz taşımacılığına yönelik ABD ablukasını kaldıracağını duyurmuştu.

Öte yandan Ortak Denizcilik Bilgi Merkezi'nin İngiltere Deniz Ticaret Örgütü aracılığıyla cuma günü yaptığı bildiride, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasının yürürlükte kalmaya devam ettiği ve gemilerin İran limanlarına giriş veya çıkış yapmalarının yasak olduğu ifade edilmişti.

ABD öncülüğünde faaliyet gösteren çok uluslu denizcilik danışma kuruluşu olan merkez, abluka talimatlarına uymayı reddeden gemilerin, etkisiz hale getirme veya yok etme amaçlı eylemler de dahil olmak üzere ABD güçlerinin müdahalesiyle karşılaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

Radyo kanalının kayıtlarına göre, ABD'ye ait bir askeri uçak, cumartesi günü erken saatlerde bir gemiye uyarıda bulunarak derhal geri dönmesini istedi ve rotasının takip edildiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
