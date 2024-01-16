 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İran, İdlib ve Erbil'e 24 balistik füze attı - Son Dakika
Üye Girişi

İran, İdlib ve Erbil'e 24 balistik füze attı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Suriye'nin İdlib kentine 4 adet füze, Kuzey Irak'ın Erbil kentine ise 11 adet füze attığını açıkladı. Suriye Sivil Savunması ise füzelerin isabet ettiği sağlık ocağının büyük zarar gördüğünü duyurdu. Saldırıların DEAŞ'a ait hedefler ve İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'a ait bir binaya yapıldığı iddia edildi.

İran, İdlib ve Erbil\'e 24 balistik füze attı
16.01.2024 - 14:21,
Abone Ol

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Suriye'nin İdlib ve Kuzey Irak'ta Erbil'e atılan balistik füzelerin sayısını 24 olarak açıkladı.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Suriye'nin İdlib kentine 4 adet orta menzilli "Hayber Şiken" füzenin Huzistan'dan ateşlendiği belirtilen açıklamada, Kuzey Irak'ın Erbil kentine 4 adet Kirmanşah'tan, 7 adet de Doğu Azerbaycan'dan balistik füze ateşlendiği kaydedildi.

Açıklamada, yine 9 adet çeşitli özellikte füzenin Suriye'nin farklı bölgelerine atıldığı ifade edildi.

Suriye Sivil Savunması füzelerin sağlık ocağına isabet ettiğini duyurdu

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) sosyal medya hesaplarından yayımladıkları yazılı açıklamada, İdlib ilinin kuzeybatısındaki Teltite köyünde saat 23.40 sularında 4 şiddetli patlama sesi duyulduğunu belirtti.

Açıklamada, "Saat 00.07'de ekipler olay yerine intikal etti. Saldırı kullanılmayan eski bir sağlık ocağına düzenlendi. 3 füze direkt sağlık ocağına isabet etti. Birisi hemen yanına düştü. Sağlık ocağının yüzde 60'ı yıkıldı. Söz konusu füzelerin türü tespit edilemedi." ifadelerine yer verildi.

İran'dan Suriye ve Irak'ın Erbil kentindeki hedeflere balistik füze saldırıları

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan dün gece yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin yanı sıra Erbil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'a ait olduğu iddia edilen bir binanın balistik füzelerle hedef alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, İsrail'in, Devrim Muhafızları ve İran destekli milis grupların komutanlarının öldürülmesine karşı düzenlendiği belirtilen saldırılarda, "İran'daki casusluk faaliyetlerinin ve terör eylemlerinin planlanmasının merkezi olan Mossad'ın Erbil'deki ana casusluk karargahlarından birinin imha edildiği" aktarılmıştı.

Saldırıların, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği Kirman'daki canlı bomba saldırısı, Rask kentinde güvenlik güçlerini hedef alan saldırı ile Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından Razi Musevi'nin öldürüldüğü saldırılara karşı gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi'nin konuyla ilgili açıklamasında ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füze saldırısı gerçekleştirdiği ve saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Irak Dışişleri Bakanlığı da saldırılara tepki olarak İran'ın Bağdat'taki Maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak Tahran'a protesto notası vermişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, katı yakıtla çalışan ve menzili 1400 kilometre olan Hayber Şiken orta menzilli füzesini Şubat 2022'de envanterine katmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Devrim Muhafızları, Suriye, Irak, İran, Suriye, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, İdlib ve Erbil'e 24 balistik füze attı - Son Dakika


15:32
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28
Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16
AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
14:59
Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı
14:55
Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu
14:28
Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
14:19
Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı
14:16
Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz

Son Dakika
15:32 AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28 Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16 AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
14:59 Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı
14:55 Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu
14:28 Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
14:19 Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı
14:16 Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz
14:12 Avukat Bedia Teymur yazdı: Yazık etmeyin Malatya'ya
14:06 Bankadan 2 milyon lira çeken adama sokak ortasında gasp! Döve döve aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 16:03:35. #1.11#
SON DAKİKA: İran, İdlib ve Erbil'e 24 balistik füze attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement