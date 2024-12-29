İran İhracatı Yüzde 18 Arttı - Son Dakika
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İran İhracatı Yüzde 18 Arttı

İran'ın petrol dışı mal ihracatı, yıllık bazda yüzde 18 artarak 43,14 milyar dolara ulaştı.

29.12.2024 14:06
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TAHRAN, 29 Aralık (Xinhua) -- İran'ın petrol dışı mal ihracatı, mevcut İran takvim yılının ilk dokuz ayını kapsayan 20 Mart ile 20 Aralık arasında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 arttı.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın cumartesi günkü haberine göre İran Gümrük İdaresi Başkanı Ferud Asgari, petrol dışı malların ihracatının bu dönemde yıllık yüzde 13,8 artarak 116,3 milyon tona ve 43,14 milyar ABD dolarına ulaştığını söyledi.

İhracatta petrokimyasalların başı çektiğini kaydeden Asgari, petrokimyasal ihracatının yıllık bazda yüzde 33,3 artışla 50,7 milyon tona ve yüzde 32 artışla 19,7 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Asgari, söz konusu dönemde ithalatın yüzde 3,2 oranında azalarak 27,9 milyon ton ve 50,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

İran'ın ihracatında Çin, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ve Afganistan'ın ilk beşte yer aldığını belirten Asgari, İran'a en çok ihracat yapan ilk beş ülkenin ise BAE, Çin, Türkiye, Almanya ve Hindistan olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İran İhracatı Yüzde 18 Arttı - Son Dakika

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