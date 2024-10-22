İran Türkiye ile Gazze'ye destek verecek - Son Dakika
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İran Türkiye ile Gazze'ye destek verecek

İran, Gazze ve Lübnan'daki saldırıları durdurmak için Türkiye ile iş birliğini sürdürecek.

22.10.2024 00:01
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- İran: "Gazze ve Lübnan'a yönelik katliamları durdurmak için Türkiye ile birlikte çalışıyoruz"

"Misilleme saldırısına karşı İsrail'de vuracağımız hedefler belirlendi"

TAHRAN - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Türkiye ile iş birliğine önem verdiklerini belirterek, "Hamas yetkilileri ile İstanbul'da yaptığımız görüşmede, Hamas'ın hala canlı ve kayda değer olduğu mesajını verdik. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik katliamlarını durdurmak için Türkiye ile birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği haftalık basın toplantısında, İsrail ile yaşanan askeri gerilim ve bölgedeki son gelişmelere dair konuştu. Bölge turu çerçevesinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Kuveyt ve Bahreyn'i ziyaret edeceğini belirten Bekayi, "Bölge ülkelerine yapılan ziyaretlerin mesajı açıktı. Kriz zamanlarında dahi bölge ülkeleri ile ilişkileri geliştirmede kararlıyız. İran olarak beklentimiz Gazze ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının durdurulması ve savaşın engellenmesi. Bu konuda diplomatik temaslarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye ile iş birliği mesajı

Türkiye ile iş birliğine önem verdiklerini belirten Bekayi, İran ve Türkiye'nin bölgede iki önemli güç olduğunu söyleyerek, "İki İslam ülkesi ve bölgenin etkili iki gücü olan İran ve Türkiye ilişkilerine önem veriyoruz. İstanbul'da Hamas yetkilileri ile yaptığımız görüşmede Hamas'ın hala canlı ve kayda değer olduğu mesajını verdik. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik katliamlarını durdurmak için Türkiye ile birlikte çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin yardımı ile Suriye'de barış ve istikrarı sağlamak için çalışıyoruz"

Suriye'de başta PKK olmak üzere terör örgütleri ile mücadelede Türkiye ile iş birliğine öncelik verdiklerini kaydeden Bekayi, "Türkiye ile ilişkilerimizde, sınır güvenliğinin güçlendirilmesi ve terör ile mücadele iki önemli konu başlığı. Suriye konusunda Türk mevkidaşlarımız ile Astana çerçevesinde iletişim halindeyiz. Türkiye'nin ve diğer ortaklarımızın da yardımı ile Suriye'de barış ve istikrarı sağlamak için çalışıyoruz. ABD'nin Suriye'yi işgali ve istikrarın sağlanmaması terör örgütlerini güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

"İsrail rejiminin en ufak saldırısına kesin bir şekilde karşılık vereceğiz"

İsrail'in İran'a yönelik misillemesine karşı olarak Tahran'ın İsrail'de vuracağı hedefleri belirlediğini belirten Bekayi, "Daha önce birçok kez açık bir şekilde ilan ettik, İsrail rejiminin en ufak saldırısına kesin bir şekilde karşılık vereceğiz. ABD'nin İsrail rejimine hava savunma sistemlerini konuşlandırması, ABD ve Batılı ülkelerin son bir yıldır Siyonist rejime verdikleri desteğin göstergesidir. Bu destekler Siyonist rejimi daha da küstahlaştırmakta" diye konuştu.

"Savaşı durduracak her türlü girişimi destekliyoruz"

Bölge ülkelerinin doğacak bir krizin tüm bölgeye yayılma riski olduğunun farkında olduğunu kaydeden Bekayi, "İran'a yönelik muhtemel bir saldırıda bölge ülkelerinin kendi topraklarının kullanımına izin vermeyeceklerine güveniyoruz. Son iki hafta içerisinde Dışişleri Bakanımızın bölge ülkelerine ziyaretlerinde savaşın durdurulması noktasında ortak bir anlayışa varıldı. İran olarak bu doğrultuda savaşı durduracak her türlü girişimi destekliyoruz" dedi.

"ABD ile mesaj alışverişi İsviçre üzerinde yürütülüyor"

ABD ile Umman üzerinden yürütülen nükleer müzakerelerin bölgedeki gelişmeler nedeniyle askıya alındığını belirten Bekayi, ABD ile diplomatik kanalların açık olduğunu ve mesaj alışverişlerinin İsviçre üzerinde yürütüldüğünü söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İran Türkiye ile Gazze'ye destek verecek - Son Dakika

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