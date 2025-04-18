İran, Türkiye ile Savunma İşbirliğini Vurguladı - Son Dakika
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İran, Türkiye ile Savunma İşbirliğini Vurguladı

İran, Türkiye ile Savunma İşbirliğini Vurguladı

İran, Ankara'daki resepsiyonda savunma ilişkilerini güçlendirmeyi ve ortak işbirliğini öne çıkardı.

18.04.2025 22:57
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İran'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Ordu Günü'nün 46. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Toraj Zeinoddin, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, yabancı misyon temsilcileri, savunma ve askeri ataşeler, çok sayıda üst düzey yetkili ve davetli katıldı.

Askeri Ataşe Zeinoddin, etkinlikte yaptığı konuşmada, İran ordusunun yaptırımlara rağmen savunma diplomasisini ve üretimini güçlendirmenin yanı sıra kara hava ve deniz sınırlarını güvence altına aldığını dile getirdi.

Zeinoddin, İran ve Türkiye'nin birçok sektörde olduğu gibi savunma ve askeri alanlarına da ikili iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek iki ülke silahlı kuvvetlerinin tehditler konusunda ortak bir anlayışla, bölge istikrarını ve ortak sınırların güvenliğini sağlamada gerekli işbirliğini yürüttüğünü belirtti.

İşbirliği sonucunda iki ülke arasındaki ortak sınırların uzun yıllar barış, istikrar ve dostluk sınırı olduğuna dikkati çeken Zeinoddin, "Biz, Türkiye'yi ve Türk ordusunu en güvenilir komşularımızdan biri olarak görüyoruz." dedi.

Zeinoddin, Türkiye ve İran'ın bölgenin en güçlü ordularından olduğuna işaret ederek daha kapsamlı işbirlikleri ile ilişkileri daha ileri taşıyarak güçlendirme konusunda azimli ve kararlı olduklarını vurguladı.

Büyükelçi Habibullahzade de konuşmasında İran ile Türkiye arasındaki tarihsel geçmişe sahip önemli ilişkileri vurgulayarak kültürel, turistik, ekonomik ve ticari ilişkilerin yükseldiğini, çok yönlü işbirliğini güçlendirme ve geliştirme yönünde kararlı ve net bir vizyonla ilerlediklerini söyledi.

Habibullahzade, vicdan sahibi ve özgür tüm insanların İsrail'in Filistin ve Gazze'de işlediği soykırımdan dolayı kederli olduğuna inandıklarını dile getirerek İsrail'e karşı dayanışma ve kararlı bir tutumun gerekli olduğunu belirtti.

İran'ın kitle imha silahlarına karşı olduğunun altını çizen Habibullahzade, belirsizliklerin ve kaygıların giderilmesi, tek taraflı yaptırımların kaldırılması amacıyla her türlü müzakereye ve diyaloğa katılmaya hazır olduklarını kaydetti.

Ordu Günü'nü kutlayan ve hayatını kaybedenleri anan Habibullahzade, "Yaşasın milletler arası dostluk, yaşasın İran-Türkiye kardeşliği." ifadesini kullandı.

"İran-Türkiye ilişkileri karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkeleriyle güçleniyor"

Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yeni de İran'la 400 yıla yakın süredir değişmeyen 560 kilometrelik sınırıyla Türkiye'nin önemli bir komşusu olduğunu vurgulayarak "Bunun doğal bir sonucu olarak, Türkiye ve İran, tarihsel olarak birbirine yakın iki ülke olup, kültürel, ekonomik ve dini bağlarla güçlü bir ilişkiye sahiptir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün döneminde Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler yeni bir boyut kazanmış ve iki ülke arasındaki dostane ilişkiler biraz evvel belirttiğim tarihi bağları ile birlikte bölgesel işbirliği temelinde şekillenmiştir. Bu temel, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkeleriyle her geçen gün güçlenmektedir." diye konuştu.

Yeni, İran'ın Ordu Günü vesilesiyle kardeş İran halkını ve İran ordusu mensuplarını tebrik ederek Türkiye ile İran arasındaki tarihi dostluğun ve işbirliğinin güçlenerek süreceğine olan inancını dile getirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, Türkiye ile Savunma İşbirliğini Vurguladı - Son Dakika

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