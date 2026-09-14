İran, Umman\'da yapılacak Körfez toplantısının Suudi Arabistan talebiyle ertelendiğini açıkladı

TAHRAN, 14 Eylül (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın ve Körfez ülkelerinin dışişleri bakanları arasında pazartesi günü Umman'da yapılması planlanan toplantının, Suudi Arabistan'ın talebi üzerine ertelendiğini söyledi.

Bekayi pazartesi günü düzenlediği haftalık basın toplantısında, toplantının, Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasında devam eden çatışmalar nedeniyle ertelendiği yönündeki haberlerin "doğru olmadığını" belirterek, bu tür spekülasyonları "yanlış yönlendirme" diye nitelendirdi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada toplantının ertelendiğini duyurmuştu.