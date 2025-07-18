İran ve Belçika'dan Orta Doğu Çatışmalarına Dikkat - Son Dakika
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İran ve Belçika'dan Orta Doğu Çatışmalarına Dikkat

18.07.2025 11:49
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Erakçi ve Prevot, İsrail-ABD saldırılarını ve bölgedeki gerginlikleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erakçi, Belçikalı mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Açıklamaya göre iki bakan, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları, İran nükleer sorunu, İsrail'in Suriye ve Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları ile Gazze'deki soykırımın yoğunlaşması sonrasında Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Erakçi ile Prevot ayrıca, ikili ilişkiler ile konsolosluk konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik, saldırılarını diplomasiye ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi (NPT) anlaşmasına ağır bir darbe şeklinde değerlendiren Erakçi, bazı Avrupa ülkelerinin bu saldırıları destekleme tutumlarını eleştirdi.

Erakçi, bu tür "sorumsuz" davranışların hukuksuzluğu normalleştireceği, bölgede ve dünyada güvensizliği artıracağı konusunda uyarıda bulundu.

Gazze'de devam eden soykırıma ve İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlara, Suriye ve Lübnan'a yönelik aralıksız saldırılarına karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tepkisiz kaldığını dile getiren Erakçi, bu durumun İsrail'in ABD ve bazı Avrupa ülkelerinden aldığı askeri ve siyasi destek nedeniyle yaşandığını ifade etti.

Erakçi, tüm ülkelerin İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmesine karşı sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Belçika Dışişleri Bakanı Prevot da son gelişmelerin bölgedeki çatışmaları tırmandıracak sonuçlar doğurmasından endişe duyduğunu belirterek, ülkesinin sorunların çözümü için diplomasiyi destekleme ve İran nükleer sorununun müzakereler yoluyla çözülmesi yönündeki tutumunu dile getirdi.

Prevot, tüm tarafları bölgede gerginliğin tırmanmasını önlemek için çaba göstermeye çağırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran ve Belçika'dan Orta Doğu Çatışmalarına Dikkat - Son Dakika

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