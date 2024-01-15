İran ve Hindistan Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

Abdullahiyan, resmi temaslar çerçevesinde Tahran'da bulunan Hint mevkidaşı Jaishankar ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Hintli Bakan'ın resmi törenle karşılanmasının ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler yapıldı.

Abdullahiyan ile Jaishankar görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Abdullahiyan, Hint mevkidaşı ile görüşmesinde ekonomik işbirliği, stratejik ilişkiler, özellikle Çabahar Limanı'nın ve Basra Körfezi ile Umman Denizi'ni Rusya'ya bağlayan Kuzey-Güney transit geçiş koridorunun geliştirilmesi, ticaretin ilerletilmesi, ikili ve çok taraflı işbirliğinin arttırılmasını ele aldıklarını ifade etti.

İki ülke arasında daha önce varılan anlaşmalara değinen Abdullahiyan, görüşmede bazı anlaşmaların uygulanmasında yaşanan aksaklıkların giderilmesi için görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Abdullahiyan, bölgesel ve uluslararası konuları da görüştüklerini ifade ederek, bölgede sorun haline gelen deniz yolu taşımacılığının güvenliğini değerlendirdiklerini, denizcilik ve gemi taşımacılığında güvenliğin sağlanmasının gerektiğini söyledi.

Yemen'in de bu konuda hemfikir olduğunu ifade eden Abdullahiyan, "Sana'nın üst düzey yetkililerinden biri, iki hafta önceki Tahran ziyaretinde bize deniz güvenliğini rahatsız etmeyeceklerinin garantisini vermişti." diye konuştu.

Abdullahiyan, söz konusu yetkilinin, " Gazze'deki savaş ve soykırım devam ettiği sürece İsrail limanlarına giden gemilerin yanı sıra İsrail'e ait gemilerin trafiğini engellemeye devam edeceklerini" de söylediğini aktardı.

Ülkesinin, bölgedeki nakliye güvenliğini güçlü bir şekilde desteklediğini dile getiren Abdullahiyan, "ABD ve İngiltere'yi Yemen'e karşı savaşı durdurmaları konusunda uyarıyoruz, aynı zamanda ABD ve İsrail'i de Gazze'ye karşı savaşı durdurmaları konusunda uyarıyoruz. Askeri yöntemler çözüm olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullahiyan, "Beyaz Saray tüm gücüyle İsrail'in yanında durup Gazze'de 24 bin sivilin öldürülmesine ortak olurken, diğer yandan başkalarına itidal ve eylemsizlik çağrısında bulunamaz." diye konuştu.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar da Kirman eyaletindeki terör saldırısında hayatını kaybedenler için baş sağlığında bulunarak terörü lanetlediklerini söyledi.

İki ülke liderlerinin Günay Afrika Cumhuriyeti'ndeki BRICS toplantısında görüştüğünü hatırlatan Jaishankar, bugün kendisinin de Abdullahiyan ile anlaşmaya varılan konuların takibini ele aldıklarını söyledi.

Jaishankar, iktisadi ve siyasi konuları değerlendirdiklerini aktararak, kültür ve eğitim alnında da bazı konuları gündemlerine aldıklarını söyledi.

İranlı mevkidaşı ile Kuzey-Güney transit koridoruna ilişkin de görüştüklerini ifade eden Jaishankar, Çabahar ve Bender Abbas limanlarına ilişkin işbirliği içinde olduklarını dile getirdi.

Jaishankar, "İran'ın bölgedeki, Hindistan'ı Afganistan ve Avrasya'ya bağlayabilecek benzersiz jeopolitik ve coğrafi konumundan yararlanmak istiyoruz." dedi.

Ortadoğu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Jaishankar, her ortamda sivillerin öldürülmesini engellemek istediklerini ifade etti.

Hindistanlı Bakan, Gazze'deki çocuk, kadın ve sivillerin durumunu da ele aldıklarını ifade ederek, Gazze halkına acil insani yardımların bir an önce ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Jaishankar, ayrıca Afganistan, Kafkasya ve Ukrayna meselelerini de ala aldıklarını belirtti.