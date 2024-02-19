İrlanda Başbakan Yardımcısı İsrail\'in Refah\'a saldırı planlarını eleştirdi

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail'in Refah'a saldırı planlarını değerlendirerek, "Refah'a saldırı halihazırda çok kötü olan insani durumu felakete dönüştürecek ve vicdansızca olacaktır." dedi.
Martin, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basına açıklama yaptı.
Rusya'da geçen hafta bulunduğu cezaevinde öldüğü duyurulan muhalif Aleksey Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya'nın toplantıda konuşma yapacağını belirten Martin, Rusya'yı ifade ve toplanma özgürlüğü ile demokratik haklara değer vermeyen ülke olmakla eleştirdi.
Ukrayna'nın da bu şartlar altında yaşamak istemediğini kaydeden Martin, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da toplantıda sunum yapacağını söyledi.
Martin, İsrail'in ramazan ayı öncesi Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırma olasılığını değerlendirerek, "Refah'a saldırı halihazırda çok kötü olan insani durumu felakete dönüştürecek ve vicdansızca olacaktır." dedi.
AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda İsrail'in Refah'a girmemesi konusunu gündeme getireceğini kaydeden Martin, "Gazze'nin küçük bir köşesine bir milyondan fazla insan yığıldı ve zaten kuzeyden merkeze, merkezden güneye göç ederken çok yoruldular. Gidecek başka yerleri yok. Binlerce çocuk aylardır okula gidemiyor. Travmaları çok büyük. Zaten çok büyük olan bir travmanın üzerine yenisini eklemeyi bir insan nasıl düşünebilir? En basit tabirle hiç insani değil." diye konuştu.
Martin, "esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın silah bırakması gerektiğinin" de altını çizdi.
Aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yaptırımlar
Birçok ülkenin finansmanı kestiği Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) desteğin devam etmesi gerektiğine de dikkati çeken Martin, "UNRWA olmadan Gazze'de eğitim hizmetini yerine getiremezsiniz. Sağlık sistemi işlemez olduğu gibi hayati yardımların dağıtımı da gerçekleşemez." ifadesini kullandı.
Martin, ateşkes sonrasının da masaya yatırılması gerektiğine işaret ederek, "Gazze'de yeni bir yönetim de UNRWA'ya ihtiyaç duyacak." değerlendirmesini yaptı.
Gazze'deki insani durumu hafifletmek için İsrail'e baskı yapmanın ahlaki sorumluluk olduğunu vurgulayan Martin, İrlanda'nın aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yaptırımdan yana olduğunu söyledi.
"Ne yazık ki bu konuda AB Dış İlişkiler Konseyinde henüz birlik oluşmadı." diyen Martin, AB'nin ortak karar alamaması durumunda bireysel karar alacaklarını belirterek, " Batı Şeria'da yaşananlar provokatiftir ve iki devletli çözüm umutlarına zarar vermektedir." diye konuştu.
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