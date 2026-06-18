Yüksekova\'da gaz patlaması paniği

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlama anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Dilekli Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yaşandı. Kafeteryanın mutfak bölümünde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle iş yerinin camları kırılırken, kafe ve mutfak kısmındaki malzemeler savrularak zarar gördü. İş yeri sahibi Yüksel Ova ve kafeteryada bulunanlar yara almadan kurtulurken, patlama paniğe neden oldu. Öte yandan patlama anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.