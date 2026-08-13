İşçilere Ödeme Müjdesi

(ANKARA) - Yıldızlar SSS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yıldız, işçilerin ücret ve tazminat alacaklarına ilişkin, "Önümüzdeki hafta Türkiye'nin hiçbir yerinde işçi 'alacağım var' demeyecek" dedi. Bazı maden ve tesislerde yaşanan aksaklıkların öz kaynak yetersizliği ve kredi alınamamasından kaynaklandığını belirten Yıldız, "Biz üretim yapamadık. Neden yapamadık? Sizden değil. Bu yöneticilerden" diye konuştu. Yıldız'ın, haklarını almak için direnen açlık grevindeki maden işçilerini yemeğe davet etmesi üzerine işçiler, "Açlık grevindeyiz. Yemek yemeyiz" diyerek teklifi reddetti.

Türkiye Maden-İş Sendikası'na bağlı Doruk madencilik işçilerinin alacakları için Ankara'da başlattıkları açlık grevi sürüyor. İşçiler sabah saatlerinde holding binası önünde toplandı.

Sendika yetkilerinin açıklamalarının ardından işçilerin yanına gelen Yıldızlar SSS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yıldız, işçilerin ücret ve tazminat alacaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldız, santralı öz kaynakla aldıklarını, ancak öz kaynaklarının yetmemesi üzerine kredi başvurusunda bulunduklarını belirterek, kredinin çıkmaması nedeniyle çeşitli yerlerde aksaklıklar yaşandığını belirterek, "Santralı alırken öz kaynakla aldık. Öz kaynağımız yetmeyince kredi müracaatı yaptık. Bu kredi çıkmayınca bütün aksamalar oldu, sadece sizde değil. Yozgat'ta oldu, Şebinkarhisar'da oldu, Ordu'da oldu, Çankırı Kurşunlu'da oldu, Söğüt'te oldu, Yomra'da oldu ve Doruk'ta oldu" dedi.

Üç bakana teşekkür eden Yıldız, "Ben üç bakanıma teşekkür ediyorum: Enerji Bakanı, Çalışma Bakanı, İçişleri Bakanı. Bizim üst— o kadar üzerinde durdular ki: 'Siz böyle bir şirket değilsiniz, Türkiye'ye layık olmanız lazım, bu işçi haklarını ön plana koymanız lazım.' Biz bunun için kredi bulamadığımız için çok yüksek değeri olan mal varlıklarımızı ucuza sattık" diye konuştu.

İşçilerin alacaklarının ödenmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Yıldız, "Yozgat'ı ödedik, Şebin'i ödedik, Ordu'yu ödedik, Kurşunlu'yu ödedik, Söğüt bekliyor onu da önümüzdeki hafta ödeyeceğiz inşallah, Yomra'yı ödedik. Doruk'ta yüzde 90'ı ödedik, yüzde 10 kaldı. Onu da bir sendikayla görüşürken 'Bu hafta ve önümüzdeki hafta bitireceğiz' dedik" ifadelerini kullandı.

Bir işçinin, şirket tarafından yapılan açıklamalarda işçilerin şirketi zarara uğrattığının öne sürüldüğünü belirtmesi üzerine Yıldız, "Ama siz suçsuzsunuz ki işte. Şu şekilde oldu, biz üretim yapamadık. Neden yapamadık? Sizden değil. Bu yöneticilerden" dedi.

İşçilerin şirketin alınmasının ardından 400 kişinin ücretsiz izne çıkarıldığını ve yaklaşık 6 ay ücretsiz izinde kaldığını belirtmesi üzerine Yıldız, "Bunların hepsi oldu" karşılığını verdi.

Yıldız, bundan sonraki süreçte doğru yöneticilerle çalışılması gerektiğini ifade ederek, "Şimdi bundan sonra bizim yapacağımız şey nedir? Bu tür şeyleri yaşamamak, doğru yönetici bulmak ve öz kaynağı çoğaltmak. Öyle krediyle mrediyle olmuyor, faiz de çok yüksek" diye konuştu.

Elazığ, Doruk ve Söğüt'teki alacaklara ilişkin de bilgi veren Yıldız, "Elazığ'da çözülüyor, sizde de çözülüyor ama bu bitmiyor. Daha Doruk'ta ayrılmış gidenler, onlarda da önümüzdeki hafta çözülüyor. Söğüt de önümüzdeki hafta çözülüyor" ifadesini kullandı.

Yıldız, üç bakanın kendilerine yönelik tutumuna ilişkin ise "Üç bakana da teşekkür ediyorum. Üç bakan, 'Bize ya buradan gidersiniz ya da bu işe, Türkiye'ye layık olacaksınız' dediler. Biz de layık olmaya çalışıyoruz" dedi.

"BUGÜN TAZMİNATLARI ÖDÜYORUZ"

Sendika temsilcisinin, işçilerin yasal alacaklarının ödenmesi tamamlanıncaya kadar Ankara'dan ayrılmayacağını söylemesi üzerine Yıldız, "Bu arkadaşların yasal alacaklarını alıncaya kadar biz bugün bu arkadaşların tazminatlarını ödüyoruz" dedi. Yıldız, maaş alacaklarının da ödeneceğini belirterek, "Maaş alacağını, bunları ödüyoruz. Ondan sonra döneceğiz, ayrılmış da mahkemeye vermişler onu da önümüzdeki hafta ödeyeceğiz. Bugün Elazığ'da ödüyoruz. Bunları yerine getireceğiz" diye konuştu.

Gazetecilerin, TMSF'den alınan madenlerin çalıştırılmaması ve uzun süre maaş ödenmemesiyle ilgili şikayetleri sorması üzerine Yıldız, "Bu şimdi biz bu büyük projeye girdiğimiz için her taraf aksadı. Sadece KaySüt, KayYem değil ki" dedi.

Yıldız, ödemelere ilişkin, "Çoğunu burada ben okudum. Okuduğum miktarının hepsini ödedik, kalanı da Elazığ'ı bugün ödüyoruz, burayı bugün ödüyoruz, diğerlerini de önümüzdeki hafta ödüyoruz. Tesisleri açıyoruz. Bak, Şebinkarhisar kapalıydı, açık. Yozgat kapalıydı, açık. Yomra kapalıydı, açık. Kurşunlu kapandı, açıldı; açık" ifadelerini kullandı.

Eti Gümüş'te üretim olup olmadığı yönündeki soruya Yıldız, "Yarım, yarım. O izinden takılıdır. İzinden kalkınca işçi kaybetmiyoruz, bütün bu şirketlerde işçilerin maaşını ödüyoruz ama işçi göndermiyoruz. Bir de o var. Açtık, işçiyi ödüyoruz, maaşı ödüyoruz ama üretim yok. Üretim az, evet" yanıtını verdi. Doruk'taki faaliyetlere ilişkin soruya da Yıldız, "Doruk başladı şimdi, santralın bir ünitesi çalışıyor" yanıtını verdi.

94 İŞÇİYE AÇILAN DAVA GÜNDEME GELDİ

İşçi temsilcileri, şirketi zarara uğrattıkları gerekçesiyle 94 işçiye dava açıldığını belirterek, işçilerin üretim yapamamasının malzeme eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.

Yıldız, davalarla ilgili, "Onu da konuşacağım arkadaşlarla. Bu davalarla mavalarla bir yere gidilmez. Yok, 'Ben işçi almam', bu da bir şey değil" dedi.

İşçilerin 94 kişiye kişi başı 50'şer bin lira tazminat davası açıldığını hatırlatması Yıldız, "İyi olur ama bizim taleplerimiz de karşılanmadı. Biz 'Onu ödeyeceğiz, yer satıyoruz, yurt satıyoruz, bunu satıyoruz, biraz bekleyin' dedik" diye konuştu.

Yıldız, 2023 yılında ayrılan ve kıdem tazminatlarını alamayan işçilerin bulunduğunu belirterek, "Mahkemesi bitti, mahkemeyi kazandık, icrayı da kazandık. Şimdi bu haliyle sabır taşmasına yol açar. O yüzden... Ben şimdi o şeye girmek istemiyorum, benim sistem buna yeterli değil. Ama biz öz kaynakla bütün problemlerimizi çözüyoruz ve önümüzdeki hafta Türkiye'nin hiçbir yerinde işçi 'alacağım var' demeyecek" ifadelerini kullandı.

PATRONUN "YEMEK" TEKLİFİNE İŞÇİLERİN YANITI: "AÇLIK GREVİNDEYİZ"

Öte yandan, hak arayan maden işçileri ile şirket patronu Sebahattin Yıldız arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Yıldız, konuşmasının sonunda işçileri yemeğe davet ederek, "Bugün benim misafirimsiniz, Hacıbaba'da yer ayırttık size. Yemeğinizi yiyin, her şeyinizi yiyin" dedi.

Patronun yemek teklifini kabul etmeyen işçiler, eylemlerine ve açlık grevine devam edeceklerini vurgulayarak tepkilerini dile getirdi. Yemeğe gitmeyi reddeden işçiler tek bir taleplerinin olduğunu belirterek, "Açlık grevi devam ediyor. Açlık grevindeyiz. Yemek yemeyiz, teşekkür ederiz. Açlık grevindeyiz sağ olun. Başka bir şey istemiyoruz. Bir saat sonra hesaplarımıza geçsin, başka bir şey istemiyoruz" diye konuştu.

"ANKARA'DAN AYRILMAYACAĞIM"

Sabahattin Yıldız'ın açıklamalarının ardından Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, işçilerin yasal alacakları ödeninceye kadar Ankara'dan ayrılmayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Buradan bütün arkadaşlara beyan ediyorum, kamuoyuna da beyan ediyorum: Şimdi yasal alacaklarımız var, Bakanlığın bildirdiği rakamlar var. O rakamlar bu arkadaşlara ödeninceye kadar ben Ankara'dan şeyime devam edeceğim, ödeme bitinceye kadar devam edeceğim. Bunu size de söylüyorum arkadaşlar, ayrılmayacağım. Biz bu yasal alacaklarımızın tek kuruşu ödeninceye kadar Ankara'dan ayrılmayacağım. Tekrar söylüyorum; mücadele bitmedi ki bitmeyecek de..."

Yıldız'ın önümüzdeki hafta tüm işçi alacaklarının ödeneceğini kamuoyuna açıkladığını kaydeden Kocabıyık, "18 günlük mücadele sonucunda ilk defa böyle bir ortam oluştu. Sizin huzurunuzda, kamuoyu huzurunda Yıldızlar SSS Holding'in sahibi Sebahattin Yıldız 'Haftaya tüm işçilik alacakları kalmayacak, tüm işçilik alacakları ödenecektir' diye sizin huzurunuzda kamuoyuna bildirdi. Biz haftaya kadar tekrar beyan ediyorum arkadaşlar; arkadaşların yasal alacağı, kıdem tazminatı güncel olarak, ihbar, Çalışma Bakanlığımızın bildirdiği ücretsiz izinler parası, yıllık izinler parası ödeninceye kadar Ankara'dan ayrılmayacağım" dedi.

Talih Kocabıyık, "Şu an sessiz bekleşme, açlık grevine devam edeceğiz. Buradan da bu soruna çözüm olmaya çalışan Türk-İş Genel Başkanımıza ve bakanlarımıza kalıcı çözüm bulununcaya kadar huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede bu iş çözülür, haftaya da kalmasın bizim talebimiz. Yine söylüyorum; yapamayacaksan bırak. Devam etmek istiyorsan bu saatten sonra eksiksiz devam et. Bizim size söyleyeceklerimiz bu kadar" ifadelerini kullandı.

İşçiler açıklama yaparken holding tarafından çay ikram edildi, ancak işçiler, "açlık grevinde olduklarını" yineledi.