Işıl Benderli'den Babasına Anlamlı Vefa
Işıl Benderli'den Babasına Anlamlı Vefa

08.03.2026 12:20
Mesane kanserinden kaybettiği babası için doktor olmaya karar veren Işıl Benderli, kütüphaneye babasının ismini verdi.

KAYSERİ'de 2 yıl önce mesane kanserinden kaybettiği babası matematik öğretmeni Ali Benderli'nin (50) yaşadıklarından etkilenen Işıl Bedelli, doktor olmaya karar verip tıp fakültesini kazandı. Bu yıl 4'üncü sınıf öğrencisi olan Benderli, "Onun hastane sürecini doktorlarla iletişimini gördükçe, 'ben de doktor olmak istiyorum, insanlara böyle faydam dokunsun' diyordum. En büyük etken zaten babam ki; tıp fakültesini kazanmamda da en büyük destekçim, yanımda bulunan insan kendisidirö dedi.

Bünyan Fen Lisesi'nde 2014 yılından beri görev yapan matematik öğretmeni Ali Benderli, 2023 yılında tedavi gördüğü mesane kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Ali Benderli'nin ismi, okul yöneticileri tarafından Bünyan Fen Lisesi'nde açılan kütüphaneye verildi. Babasının uzun yıllar tedavi gördüğü hastalığından etkilenip doktor olmaya karar veren Işıl Benderli, Tokat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.

'İNSANLARIN DERTLERİNE DERMAN OLMAK İSTEDİM'

Bu yıl 4'üncü sınıfta eğitim gören Işıl Benderli, "Tokat Tıp Fakültesi'nde stajyer doktorluk yapıyorum. Kendisi hem babam hem de öğretmenimdi. Ben bu okul mezunuyum. Onun öğrencisi olmaktan gurur duyuyorum ve birebir hem ev hem hastane hem okul sürecine şahit oldum. Bu süreçte en çok dikkatimi çeken şey, evde, hastanede ağrıları olması ve gerçekten çok ciddi ağrıları vardı. Ama okula gelince öğrencileri ile ağrısını tamamen unutarak hayatına devam ediyordu. Ben ana sınıfına giderken babam kanser hastasıydı zaten. Onun hastane sürecini doktorlarla iletişimini gördükçe, 'ben de doktor olmak istiyorum, insanlara böyle faydam dokunsun' diyordum. Çünkü birebir hem hasta psikolojisini görüyorsun hem de doktor olmanın ne demek olduğunu anlıyorsun. Hani o duyguyu bilerek insanların yüreklerine dokunmak, dertlerine derman olmak istedim açıkçası. En büyük etken zaten babam ki bu süreci kazanmamda da tıp fakültesini kazanmamda da en büyük destekçim, yanımda bulunan insan kendisidirö diye konuştu.

'BURAYA ADI KAZINACAK İNSAN, BABAMDI'

Babasıyla olan hatıralarına değinen Işıl Benderli, "En komik hatıralarımdan biri babam, diğer öğrencilere ayrıcalık olmasın diye bana hep, 'Hayır bana baba deme, ben senin burada öğretmeninim' derdi. Bir gün okul açıldı. 9'uncu sınıfım. Babamın yanına, 'baba baba' diye gittim. Babam bana bakmadı. 'Baba' diyorum dibindeyim hani duymama ihtimali yok. Bakmadı. 'Hocam' dedim. 'Efendim kızım' dedi. Hani hiç hiçbir öğrenciye ayrıcalık yapmadığını, herkesi eşit olarak gördüğünü ben orada gerçekten anladım. Kütüphane açısından da ben üniversitedeydim. Annem söyledi. Aşırı duygulandım. Yani gerçekten onun en çok bulunduğu yer bu kütüphane. Sorularını çözdüğü buraya hani adını kazınacak insan zaten babamdı. O kadar güzel düşünülmüş ve o kadar ince yüreklere işleyen bir duygu ki bu. Yani aşırı duygulandık açıkçasıö ifadelerini kullandı.

'HASTALIK SÜRECİNDE HİÇBİR GÜN OKULDAN UZAK KALMAK İSTEMEDİ'

Ali Benderli'nin aynı okulda görev yapan biyoloji öğretmeni eşi Zübeyde Benderli ise "8 yıldır Bünyan Fen Lisesi'nde görev yapmaktayım. Eşim Ali Benderli, matematik öğretmeniydi. 2014 yılında açıldığından beri bu okulda görev yapmaktaydı. 2023 yılında vefat etti. Bu okulda görev yaparken vefat etti. Amansız bir hastalığa yakalandı. Yaklaşık 5-6 yıllık bir hastalık sürecimiz oldu. Bu süreç içerisinde hiçbir gün okuldan uzak kalmak istemedi. Yani bazı insanlar vardır, 'hastayım' der, evine çekilir, işte sürekli evde kalmak ister ya da hastalığı ile ilgili sorunlar yaşar ama eşim okula gelerek mutlu oluyordu. Hastalığını hiçbir zaman, ön plana çıkarmayan bir insandı. Ama hastalık pençesini bırakmadı. Devamında sürekli hastalıkla mücadele etti ve 2023 yılında da vefat etti. Daha sonraki süreçte ise okul idarecilerimiz tarafından bu kütüphanenin isminin ona atfedilmesi ona verilmesi düşünüldü. Son olarak da okul müdürümüz Ümit Tepeli tarafından kendisine ayrıca çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir kütüphane onun adına onun adının yaşatılması adına bu kütüphane açıldıö dedi.

'KENDİSİ ÇOK İYİ BİR İNSANDI'

Okul Müdürü Ümit Tepeli de şöyle konuştu:

"1,5 yıldır okul müdürü olarak görev yapıyorum. 3,5 yıldır da bu okuldayım. Biz eğitim camiası olarak kendi değerlerimize sahip çıkmazsak bize başkalarının sahip çıkmayacağı kanaatindeyim. Ali hocamla çok değil, 3-4 ay gibi kısa bir süre çalıştık. Kendisi çok iyi bir insandı. Bu kütüphane ismi verildikten sonra da bu yıl özellikle bütün imkanlarımızı kullanarak adına yakışır kalıcı güzel bir şey olsun istedik. Aynı zamanda kütüphanenin ötesinde bura etüt merkezi şeklinde de kullanabileceğimiz bir yer. Okulumuzu yarışmacı ve donanımlı bir okul haline getirebilmenin küçük parçalarından biri bu aslında. Elimizden gelen bütün gayreti, çabayı bu yönde gösteriyoruz. Öğrencilerimizde umarım bunların karşılığını vereceklerdir.ö

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

