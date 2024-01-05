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İskenderun'da Balon Balığı Zehirlenmesi: Akdeniz'in En Zehirlisi Benekli Balon Balığı - Son Dakika
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İskenderun'da Balon Balığı Zehirlenmesi: Akdeniz'in En Zehirlisi Benekli Balon Balığı

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, Hatay'ın İskenderun ilçesinde balon balığı tüketimi sonucu hastanelik olan 7 kişilik ailenin, Akdeniz'in en zehirlisi olanı benekli balon balığını yediklerini söyledi. Balon balıklarının tüketilmesinin tehlikeli olduğunu vurgulayan Köşker, bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve amatör su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğlerde balon balıklarının yasaklanması gerektiğini belirtti.

İskenderun\'da Balon Balığı Zehirlenmesi: Akdeniz\'in En Zehirlisi Benekli Balon Balığı
05.01.2024 - 15:18,
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ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, Hatay'ın İskenderun ilçesinde balon balığı tüketimi sonucu hastanelik olan 7 kişilik ailenin, Akdeniz'in en zehirlisi olanı benekli balon balığını yediklerini söyledi.

İskenderun'da 2 Ocak günü amatör balıkçı motor tamircisi Müfit Arslan, tuttuğu balon balığını ailesiyle birlikte tüketince kendisiyle birlikte 7 kişi zehirlendi. Sağlık durumu ciddi olan Arslan'ın tedavisi sürerken aile fertleri taburcu edildi. Arslan ailesinin tükettiği balon balığını yemeden önce çektiği fotoğrafları inceleyen Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, yenen balığının tüm dünyada sakınılan Akdeniz'in en zehirli 'benekli' balon balığı olduğunu belirtti. Daha önce de Türkiye'de yaşanan balon balığı zehirlenmesi vakaların çoğunun amatör balıkçıların olta ile yakaladığı balıkları tüketmesi sonucu gerçekleştiğini söyleyen Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, bu kez yaşanan olayın Türkiye kıyılarındaki en zehirli iki balon balığı türünden birisi olan ve tüm dünyada sakınılan 'benekli' balon balığı kaynaklı olduğunu anlattı. Köşker, yaptıkları araştırmalara göre benekli balon balığının etinde, derisinde, karaciğerinde, bağırsaklarında yüksek miktarda dünyada bilinen en güçlü denizel kaynaklı zehirlerden birisi olan tetrodotoksin barındırdığını bildirdi.

'JAPONLAR TÜKETİYOR, BİZ DE TÜKETEBİLİRİZ' ALGISI HENÜZ KIRILAMADI'

Türkiye kıyılarında özellikle 'benekli ve 'cüce' isimli türlerin yüksek miktarda zehir içermesinden dolayı halk sağlığı açısından önemli bir risk teşkil ettiğini vurgulayan Doç. Dr. Köşker, uyarılarda bulundu. Balon balıklarıyla ilgili toplumda ciddi bir bilgi kirliliği olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, 'Japonlar tüketiyor, biz de tüketebiliriz' algısının henüz tam olarak kırılamadığını söyledi. Japonların tükettiği balon balıklarının Türkiye denizlerinde yaşayan balon balıkları olmadığını belirten Doç. Dr. Köşker, Bizim kıyılarımızda yaşayan zehirli balon balıklarının bazıları Japonya kıyılarında yaşamasına rağmen Japonlar bu balıkları tüketmiyor. Onlar zehirsiz ya da özel olarak işlenmiş balon balıklarını tüketmektedir. Bizim kıyılarımızdaki balon balıkları ölümcül düzeyde zehir içermektedir. Bu gerek Tarım Bakanlığı'nın gerek üniversitelerin yapmış olduğu bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur. Özellikle benekli balon balığı ölümcül zehrinden dolayı sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyada tüketilmeyen ve dikkatle sakınılan bir türdür. Akdeniz'in yerli balık türlerimiz, balıkçılık ve en önemlisi insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle en tehlikeli, en zehirli balığıdır diye konuştu.

AMATÖR AVCILIK TEBLİĞİNDE BALON BALIĞINA YASAK GETİRİLMELİ

Balon balıklarıyla ilgili zehirlenme vakalarının önüne geçilmesi için bilgi kirliliğini önleyecek farkındalık çalışmalarının yapılması gerektiğini söyleyen Köşker, şöyle devam etti

Özellikle sahil bölgelerinde yaşayan insanlarımızın bilinçlendirilmesi, Samandağ'dan Çanakkale'ye kadar sahil hattında halkımıza balon balıklarının tüketilmesinin ne denli tehlikeli olduğu anlatılmalıdır. Genelde yaşanan zehirlenme vakaları amatör balıkçıların olta ile yakaladığı balıkları tüketmesi sonucunda gerçekleşti. Vatandaşlarımız yakaladığı bu balıkları kesinlikle tekrar suya bırakmalıdır. Ayrıca amatör su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğlerde balon balıklarının yasaklanması kesinlikle önem arz etmektedir.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İskenderun'da Balon Balığı Zehirlenmesi: Akdeniz'in En Zehirlisi Benekli Balon Balığı - Son Dakika


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