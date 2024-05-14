İSKİ Genel Kurulu'nda suya zam kararı alındı - Son Dakika
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İSKİ Genel Kurulu'nda suya zam kararı alındı

İSKİ Genel Kurulu\'nda suya zam kararı alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mayıs ayı olağan toplantısının ikinci oturumunda gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulu'nda suya zam kararı alındı. İstanbulluların yüzde 85'inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yüzde 36 zam yapıldı.

14.05.2024 19:45  Güncelleme: 19:47
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mayıs ayı olağan toplantısının ikinci oturumunda gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulu)nda suya zam kararı alındı. İstanbulluların yüzde 85'inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yüzde 36 zam yapıldı.

İBB mayıs ayı olağan meclis toplantılarının ikinci oturumu Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Fatih Saraçhane'deki İBB Merkez Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Meclis birleşiminde İSKİ'nin Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurulda İSKİ'nin suya zam teklifi görüşüldü. İSKİ, konut ve iş yerlerinde kademe kademe yüzde 36 ile yüzde 53 arasında değişen oranlarda zam istedi. Teklif mecliste revize edilmeden AKP'li Meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşın, CHP'li üyelerin "evet" oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

"YÜZDE 36 İLE 53 ARASINDA ZAM"

Yeni tarife ile suya tüm kademelerde ve kullanımlarda yüzde 36 ile yüzde 53 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. İstanbulluların yüzde 85'inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yaklaşık yüzde 36 zam yapıldı.

Konutlarda 0-15 metreküp arası 1. kademe su kullanımına yapılan yüzde 36'lık zamla birim fiyatının 23.72 TL'den 32.28 TL'ye, 16-30 metreküp arası ikinci kademeye yapılan yüzde 44'lük zamla birim fiyatının 34.14 TL'den 49.17 TL'ye, 31 metreküp ve üzeri 3. kademenin birim fiyatının 46.49 TL'den 71.10 TL'ye çıkarılması kararlaştırıldı. Zamlı tarife oy birliği ile kabul edildi.

Yasa ile mahalle olan yerler ile kırsal mahallelerde konut birim fiyat 5.92 TL'den 21.12 TL'ye, ortak sayaç konut/konut inşaatı şantiyesinde 34.14 TL'den 114.99 TL'ye yükseldi.

İş yerlerindeki kademeler de yeniden düzenlendi. Önceki kademelendirmeye göre en düşük kademe 62.14 TL, en yüksek kademe 71.88 TL'ydi. Yeni tarifede, iş yeri birinci kademe 0-15 metreküp arası 84.51 TL, iş yeri 16-50 metreküp arası 89.49 TL, iş yeri 51-100 metreküp arası 109.98 TL, iş yeri 101 metreküp ve üzeri 114.99 TL olarak belirlendi.

Yasa ile mahalle olan yerlerde iş yeri tarifesi 15.53 TL'den 21.12 TL'ye, kırsal mahalle olan yerlerde iş yeri, 15.53 TL'den 21.12 TL'ye, ortak sayaç iş yeri, iş yeri şantiyesi 71.88 TL'den 114.99 TL'ye, özel grup 23.72 TL'den 32.28 TL'ye, iş yeri ham su 19.53 TL'den 31.25'ye, toptan ham su 6.16 TL'den 9.86 TL'ye, geri dönüşüm suyu 2.14 TL'den 3.19 TL'ye yükseldi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İSKİ Genel Kurulu'nda suya zam kararı alındı - Son Dakika

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