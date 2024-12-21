İslam Ülkelerinden Almanya'ya Dayanışma Mesajı - Son Dakika
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İslam Ülkelerinden Almanya'ya Dayanışma Mesajı

Suudi Arabistan, Katar ve diğer İslam ülkeleri Noel pazarındaki saldırıyı kınadı, dayanışma verdi.

21.12.2024 18:48
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Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman, Mısır, Ürdün, Irak ve Filistin ile Mısır'daki El Ezher Kurumu ve Dünya İslam Birliği Örgütü, Almanya'da Noel pazarına araçla yapılan saldırıyı kınayarak dayanışma mesajları verdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırı kınanırken, Alman hükümeti, halkı ve kurbanların ailelerine başsağlığı dilekleri iletildi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör ve her türlü suç eyleminin reddedildiği belirtildi.

Kuveyt de saldırıyı kınarken uluslararası toplumun şiddet ve teröre karşı mücadelede birleşmesi gerektiğini ifade etti.

Umman Dışişleri Bakanlığı da saldırıyla ilgili "şiddetle kınama" mesajı yayınlayarak, kurbanların ailelerine başsağlığı ve yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Mısır da Almanya ile dayanışma içinde olduğunu ve "şiddetin her türlüsünü" kınadığını açıkladı.

Ürdün, Irak ve Filistin dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamalarda da saldırı kınanarak, Almanya ile dayanışma mesajları paylaşıldı.

Mısır'daki El Ezher kurumu da masum insanlara yönelik saldırıların tüm dinlerin öğretilerine ve insani değerlere aykırı olduğunu belirterek "radikal ideolojilere" karşı uluslararası iş birliği çağrısı yaptı.

El Ezher, kurbanların ailelerine başsağlığı ve yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Dünya İslam Birliği Örgütü de şiddet ve terörün her türlüsünün reddedilmesi gerektiğini belirterek, Almanya'ya ve mağdurlara taziyelerini iletti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde dün Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Alman basınının saldırganla ilgili paylaştığı bilgilerde, Suudi Arabistan doğumlu 50 yaşındaki şüpheli Talib A'nın 2006'dan beri Almanya'da yaşadığı ve süresiz oturum izninin bulunduğu, Bernburg kentinde hekim olarak çalıştığı ve sosyal medya hesaplarında "Almanya'da İslam'ın yükselişinden endişe ettiğini gösteren" paylaşımlar yaptığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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