İslami Direniş Örgütü'nden İsrail'e İHA Saldırısı - Son Dakika
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İslami Direniş Örgütü'nden İsrail'e İHA Saldırısı

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İslami Direniş Örgütü, İsrail'in güneyine iki İHA saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

25.11.2024 06:15
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- İslami Direniş Örgütü'nden İsrail'e 2 İHA saldırısı

BAĞDAT - Irak merkezli İslami Direniş Örgütü, İsrail'in güneyindeki hedeflere yönelik 2 insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Irak merkezli İslami Direniş Örgütü'nden İsrail'e yeni misillemeler geldi. Örgütten yapılan açıklamada, İsrail'in güneyindeki hedeflere yönelik 2 İHA saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırıların Lübnan ve Filistin halkları ile dayanışma amacıyla yapıldığı belirtilirken, kullanılan İHA'ların fırlatılma anlarına ait görüntüler örgüte yakın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. İsrail'den saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail BMGK'ya şikayet etmişti

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar geçen hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir şikayet mektubu yazarak İslami Direniş Örgütü'nün Irak topraklarından İsrail'e saldırılar gerçekleştirmesine tepki göstermişti. "Irak hükümeti, uluslararası hukuk uyarınca topraklarının diğer uluslara yönelik saldırılar için bir üs olarak kullanılmasını önlemekle yükümlüdür" diyen Saar, "Bu bağlamda, İsrail'in meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu ve kendisini ve vatandaşlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alma hakkına sahip olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İslami Direniş Örgütü\'nden İsrail\'e İHA Saldırısı
Kaynak: İHA

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