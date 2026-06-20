İsmail Altunsaray'a Saldırı - Son Dakika
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İsmail Altunsaray'a Saldırı

20.06.2026 18:07
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Türk sanatçı İsmail Altunsaray, Ankara’da trafikteki bir tartışma sırasında saldırıya uğradı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

İsmail Altunsaray'ın menajeri Akın Gül, türkücünün dün Ankara'da uğradığı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "19 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sularında, sanatçımız İsmail Altunsaray; eşi ve 4,5 ile 8 yaşlarındaki iki kız çocuğuyla birlikte Ankara'da araçlarıyla seyir halindeyken, bir şahsın sinyal vermemesiyle başlayan tartışmanın aracının önünü kesmesiyle devam etmesi sonucu ağır hakaretlerine, tehditlerine ve fiziksel saldırısına maruz kalmıştır. Saldırgan şahıs tehditler savurarak sanatçımızın aracını ikametgahının önüne kadar takip etmiş ve fiili saldırısını burada daha da tırmandırarak sürdürmüştür. Sanatçımızın eşi ve gözyaşları içindeki küçük çocuklarının araçta bulunduğu esnada, saldırgan şahıs aracın açık camından yumruklar atarak sanatçımızı darbetmiş, hatta aracından aldığı ve tahminen bıçak olduğu düşünülen bir cismi saklayarak tekrar saldırmaya yeltenmiştir. Çevredeki vatandaşların ve site güvenliğinin araya girmesiyle önlenen bu korkunç ve kabul edilemez olay, sanatçımızın eşinin aldığı video kayıtları gibi delillerle derhal emniyet güçlerimize intikal ettirilmiştir" denildi.

'BURNUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ'

Altunsaray'ın sağlık durumuna değinilen açıklamada, "Saldırı esnasında aldığı darbeler nedeniyle burnunda iki adet parçalı kırık tespit edilen sanatçımız hastanede tedavi görmüş olup, eşi ve büyük bir korku ve travma yaşayan çocuklarının genel sağlık durumu iyidir. Saldırgan şahıs polis ekiplerimiz tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tüm hukuki ve adli süreç avukatlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Trafikte şiddetin, ölüm tehditlerinin ve magandalığın hiçbir mazereti olamayacağını bir kez daha vurguluyor; olayın ilk anından itibaren arayan, soran ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm sevenlerimize, dostlarımıza ve emniyet teşkilatımıza ve ilgili yargı birimlerimize sonsuz teşekkürler ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İsmail Altunsaray'a Saldırı - Son Dakika

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