İsmet İnönü 51. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 51'inci ölüm yıl dönümünde Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki CHP heyeti de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı, CHP'nin ikinci Genel Başkanı İsmet İnönü, bugün vefatının 51'inci yılı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törenle kabri başında anıldı. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti yöneticileri ve milletvekillerinden oluşan bir heyet de katıldı.

Törende ilk olarak Atatürk'ün kabrine çelenk konuldu ve saygı duruşunda bulunuldu. Ardından heyet, CHP'nin ikinci Genel Başkanı İnönü'nün kabrine geçti. İsmet İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), CHP ve İnönü'nün ailesi adına kabre çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. Törenin ardından İnönü'nün kızı Özden Toker ve Gülsün Bilgehan taziyeleri kabul etti.

Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri katıldı.