İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, Filistin\'e resmi ziyaret yapacak

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İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakının lideri Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, Filistin'e resmi ziyaret yapacağını açıkladı.

Diaz, İspanyol resmi haber ajansı EFE'ye verdiği demeçte, Filistin Çalışma Bakanı Nasri Ebu Ceyş'in davetini kabul ettiğini, ikili ilişkilerle bağlantılı bir anlaşma imzalamak için ülkeyi kısa zamanda ziyaret edeceğini bildirdi.

Filistinli mevkidaşından yaklaşık 15 gün önce davet aldığını aktaran Diaz, "Elbette ki bu davete cevap verdim. Buna şu anda hiç olmadığı kadar ihtiyaç var. Filistin'i ziyaretim vesilesiyle ülkeler arası çalışma uygulamaları üzerinde durmanın yanı sıra oradaki insan hakları dernekleriyle buluşmak, uluslararası ikiyüzlülüğü kınamak ve bölgede derhal ateşkes ilan edilmesindeki ısrarımı vurgulamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Diaz, Filistin ziyaretiyle ilgili herhangi bir tarih vermezken, Dışişleri Bakanlığı kaynakları şu an için bir hazırlık olmadığını belirtti.

Diaz'ın liderliğini yaptığı, 20 kadar sol ve komünist görüşlü partinin katılımından oluşan Sumar ittifakı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için "soykırım veya katliam" ifadelerini kullanıp, Filistin yanlısı yürüyüşlere de destek veriyor.

İspanya'nın İsrail'e askeri mühimmat sattığına ilişkin iddiaların ortaya atılmasından sonra hükümetin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisine (PSOE) karşı sert tepki gösteren Sumar'ın, ittifakın sözcüsü ve Kültür Bakanı Ernest Urtasun aracılığıyla yaptığı açıklamada, "İsrail'e silah satışıyla ilgili verilen her türlü ruhsatın iptal edilmesi gerekiyor. Mevcut koşullar altında tek bir kurşunun, tek bir İspanyol silahının İsrail'e gitmeyeceği garanti edilmeli." ifadesi kullanılmıştı.

Öte yandan, Başbakan Pedro Sanchez'in geçen kasım ayında İsrail ve Filistin'e yaptığı ziyarette İsrail'i eleştiren sözlerinden sonra iki ülke arasında diplomatik kriz yaşanmıştı.

İsrail'in istişare için merkeze çağırdığı Madrid Büyükelçisi Rodica Radian Gordon, ocak ayı başında Madrid'e geri dönmüştü.