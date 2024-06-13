İspanya Başbakanı Sanchez: "Diğer Avrupa ülkelerine de Filistin'i tanımaları çağrısında bulunuyoruz" (2)

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletinin tüm dünyada tanınması için Türkiye ve İspanya'nın "tam işbirliği yaptığını" vurgulayarak diğer Avrupa ülkelerine de İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya'nın yaptığı gibi Filistin devletini tanımaları çağrısında bulundu.

Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirve kapsamında, Madrid'deki Başbakanlık konutunda (Moncloa) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenleyen İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail'in Gazze'de 8 aydır devam eden soykırımını önlemek ve uluslararası toplumu harekete geçirmek için iki ülkenin birlikte çalıştığını kaydetti.

Sanchez, "İspanya'nın Filistin Devletini tanımasının yanı sıra Norveç, İrlanda ve Slovenya da tanıdıktan sonra özellikle Avrupalı olmak üzere çok fazla Batı ülkesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in BM sistemimde tam üye olarak tanınmasından yana oy kullandılar. İspanya'nın vaadi, gerek Avrupalı gerekse Batılı diğer ülkeleri de Filistin Devletini tanımaları için teşvik etmektir. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü Orta Doğu'da özellikle İsrail ve Filistin arasında barış ve güvenliği garanti edebilecek tek yol bu." dedi.

"Uluslararası toplum çok uzun süre başka yöne baktı. Uzun süre uluslararası toplum bu sorunu çözmeden barış ve istikrarlı yaşanabileceğini düşündü. Ama öyle sanıyorum ki son 8 aydır olanlar dünyanın gözünü açtı." diyen Sanchez, şöyle devam etti:

"Hepimiz sorumluluk sahibi olmamız gerektiğini ve barışı garanti etmek, acıların sona ermesini sağlamak, insani yardımların ulaşması, dünyanın bu bölgesindeki güvenlik için siyasi bir çözüm sunmamız gerektiğine dair zorunluluğumuzu anladık. Biz anladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin de bunu yaptığına inanıyorum."

Türkiye ve İspanya'nın birer Akdeniz ülkesi olduklarını vurgulayan Sanchez, "Akdeniz'de barış, refah ve ileriye gitmeyi vadeden ülkeleriz. Filistin devletini tanıyarak da bunu yapıyoruz. Bunu sembolik olarak değil çok önemli bir şekilde katkı sağladığımızı düşünüyorum. Akdeniz'in barışı, kalkınması ve istikrarı için Filistin bayrağını yaşatmak gerekir." ifadelerini kullandı.

Sanchez, Gazze'de hemen ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve tüm esirlerin serbest bırakılmasının Türkiye ve İspanya'nın ortak çağrıları olduğunu ama uluslararası toplum olarak bölgede barış ve güvenliği garanti edebilmek için çok daha fazlasının yapılması gerektiğini bildiklerini ifade etti.

Başbakan Sanchez, İspanya'nın İrlanda ve Norveç ile eşzamanlı olarak Filistin devletini tanıdığını, sonrasında Slovenya'nın da aynı adımı attığını hatırlattı ve "Diğer Avrupa ülkelerine de Filistin'i tanımaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.

"Türkiye ve İspanya'nın her alanda mükemmel ilişkileri var"

İspanya Başbakanı ayrıca "Dost, ortak ve kültürel, sosyal, ekonomik alanlarda birbirine bağlı iki ülke olan Türkiye ve İspanya'nın her alanda mükemmel ilişkileri var." dedi.

Sanchez, iki ülke arasında 2009'da başlayan ve 15 yıldır devam eden hükümetlerarası zirvenin gelecekte de "aynı dinamikte ve kapsamlı olarak devam edeceğine inandığının" altını çizdi.

İspanya'nın AB dönem başkanlığı döneminde başlayan Türkiye ile AB arasında pozitif gündem ajandasına devam edeceklerini ve bunu diğer AB ülkelerinde teşvik edeceklerini belirten Sanchez, "Türkiye ve AB arasındaki tam üyelik müzakerelerinin en kısa sürede tekrar başlamasını umuyoruz." şeklinde konuştu.

Bu arada İspanya ile Türkiye arasındaki ikili ticaret hacmi için 2021 yılında konulan 20 milyar avroluk hedefe birkaç ay sonra yaklaşılacağını ifade eden Sanchez, "Ama bunu çok daha artıracak her iki ülkenin yeterli kapasiteye sahip olduğunu görüyoruz. Bu hedefi 25 milyar avroya çıkarma kararı aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Sanchez, Türkiye'de 700 kadar İspanyol şirketinin faaliyet gösterdiğini, İspanya'daki Türk yatırımlarının artmasını umduklarını, özellikle savunma ve güvenlik alanlarında yeni işbirliklerinin olacağını dile getirdi.

NATO kapsamında 2015 yılından bu yana Adana'da Patriot füzelerini konuşlandıran İspanya'nın "gerektiği sürece bu desteğinin devam edeceğini" kaydeden Sanchez, Türkiye ve İspanya, dünyadaki tüm çatışma alanlarında, farklı savaşlarda, küresel zorluklarda, Ukrayna'da, Gazze'de barışın gelmesi için aynı endişeyi paylaşıyor. Türkiye, Ukrayna'da da çok önemli bir rol oynuyor." dedi.

"Bizi birleştiren tüm alanlarda birlikte çalışacağız." diyen Sanchez, 9'uncusu Türkiye'de yapılacak hükümetlerarası zirvede ilişkilerin çok daha derinleşmiş olacağına inancının tam olduğunu vurguladı.

(Bitti)