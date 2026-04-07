İspanya Başbakanı Sanchez ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! İçlerinden biri herkesi etkiledi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, çalışma ofisindeki olmazsa olmaz üç özel eşyayı kamuoyuyla paylaştı. Gazze’den bir çocuğun kendisine verdiği şişe içerisindeki resmin en anlamlı obje olduğunu belirten Sánchez, bu hediyenin Filistin’de yaşanan acıları simgelediğini vurguladı. Sánchez diğer eşyalarının tütsü ve Don Kişot digürü olduğunu söyledi.

GAZZE’DEN GELEN “ŞİŞEDEKİ MESAJ” DUYGULANDIRDI

Sánchez, ofisinde kendisi için en değerli eşyalardan birinin Gazze’de yaşayan mülteci bir çocuğun kendisine verdiği şişe olduğunu söyledi. İçerisinde bir resim ve mesaj bulunan bu hediyeyi “şişedeki mesaj” olarak tanımlayan Sánchez, bunun yalnızca bir obje olmadığını, Filistin halkının yaşadığı acıları hatırlatan güçlü bir sembol olduğunu ifade etti. Bu anlamlı detay, Gazze’de devam eden insani krizi bir kez daha gündeme taşıdı.

TÜTSÜ RİTÜELİYLE GÜNE BAŞLIYOR

Sánchez, ofise her gelişinde ilk olarak tütsü yaktığını da paylaştı. Bu alışkanlığının kendisi için bir tür zihinsel hazırlık ve odaklanma ritüeli olduğunu belirten İspanya Başbakanı, günün yoğun temposuna bu şekilde hazırlandığını söyledi.

DON KİŞOT KOLEKSİYONU DİKKAT ÇEKTİ

Başbakanın ofisinde yer alan bir diğer dikkat çekici detay ise Don Kişot figürleri oldu. Sánchez, İspanyol edebiyatının simge karakterlerinden biri olan Don Kişot’a özel bir ilgisi olduğunu ve yıllardır bu figürleri koleksiyon haline getirdiğini dile getirdi.

MÜTEVAZI OFİSİ GÜNDEM OLDU

Sánchez’in paylaştığı görüntülerde çalışma ofisinin sade ve mütevazı yapısı da dikkat çekti. Başbakanın kişisel eşyalarla şekillenen bu alanı, liderin karakterine dair ipuçları verdi.

SÁNCHEZ’İN FİLİSTİN TUTUMU

Pedro Sánchez, son yıllarda Avrupa’da Filistin’e en açık destek veren liderlerden biri olarak öne çıkıyor. İspanya, 2024 yılında Filistin devletini resmen tanırken, Sánchez Gazze’de yaşananları sert sözlerle eleştirerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Ayrıca İsrail’in askeri operasyonlarını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendiren Sánchez, Gazze’deki insani krize karşı daha güçlü adımlar atılması gerektiğini savunuyor.

İspanya, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 12:32:24. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.