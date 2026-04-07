İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, çalışma ofisinde olmazsa olmaz üç eşyayı paylaştı.
Sánchez, ofisinde kendisi için en değerli eşyalardan birinin Gazze’de yaşayan mülteci bir çocuğun kendisine verdiği şişe olduğunu söyledi. İçerisinde bir resim ve mesaj bulunan bu hediyeyi “şişedeki mesaj” olarak tanımlayan Sánchez, bunun yalnızca bir obje olmadığını, Filistin halkının yaşadığı acıları hatırlatan güçlü bir sembol olduğunu ifade etti. Bu anlamlı detay, Gazze’de devam eden insani krizi bir kez daha gündeme taşıdı.
Sánchez, ofise her gelişinde ilk olarak tütsü yaktığını da paylaştı. Bu alışkanlığının kendisi için bir tür zihinsel hazırlık ve odaklanma ritüeli olduğunu belirten İspanya Başbakanı, günün yoğun temposuna bu şekilde hazırlandığını söyledi.
Başbakanın ofisinde yer alan bir diğer dikkat çekici detay ise Don Kişot figürleri oldu. Sánchez, İspanyol edebiyatının simge karakterlerinden biri olan Don Kişot’a özel bir ilgisi olduğunu ve yıllardır bu figürleri koleksiyon haline getirdiğini dile getirdi.
Sánchez’in paylaştığı görüntülerde çalışma ofisinin sade ve mütevazı yapısı da dikkat çekti. Başbakanın kişisel eşyalarla şekillenen bu alanı, liderin karakterine dair ipuçları verdi.
Pedro Sánchez, son yıllarda Avrupa’da Filistin’e en açık destek veren liderlerden biri olarak öne çıkıyor. İspanya, 2024 yılında Filistin devletini resmen tanırken, Sánchez Gazze’de yaşananları sert sözlerle eleştirerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Ayrıca İsrail’in askeri operasyonlarını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendiren Sánchez, Gazze’deki insani krize karşı daha güçlü adımlar atılması gerektiğini savunuyor.
Son Dakika › Güncel › İspanya Başbakanı Sanchez ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! İçlerinden biri herkesi etkiledi - Son Dakika
