İspanya\'da Filistin kökenli bakan: Filistinliler açlıkla bombayla soykırımla iç içe yaşıyor

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinde Gençlik ve Çocukluk Bakanı olarak görev yapan Filistin kökenli Sira Rego, İsrail'in saldırılarına devam ettiği Filistinlilerin "açlıkla bombayla soykırımla iç içe" yaşadığını söyledi.
Sira Rego, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İspanya ofisince düzenlenen " Gazze'ye yardım" kampanyasının etkinliğine katıldı.
İspanya siyasi tarihinde Filistin kökenli ilk bakan olan 49 yaşındaki Rego, etkinlikteki konuşmasında, "İsrail hiçbir kural tanımıyor. Sadece Gazze'de değil tüm Filistin'de sistematik bir sosyal dram yaşatmaya çalışıyor. Ama her şeye rağmen tüm Filistin halkı direnişe devam etmekte kararlı." dedi.
"Filistinliler açlıkla bombayla soykırımla iç içe yaşıyor." ifadelerini kullanan Rego, "çocukluğundaki Filistin'in çok farklı, huzurlu ve mutlu olduğunu ancak İsrail'in sistematik bir şekilde işgal ve saldırılarla Filistin halkına soykırım yaptığını" söyledi.
Ailesinin Ramallah ve Doğu Kudüs'te yaşadığını, babasının emekli bir doktor olduğunu anlatan Rego, "Ailemin buraya gelmesini istiyorum ama bana hep 'Hayır' diyorlar. Her zorluğa rağmen yaşamlarını orada sürdürmek istediklerini söylüyorlar. Ama ailem Filistin'deki milyonlarca ailenin hikayesinden sadece biri. Bir noktadan diğerine gitmek riskli ama herkes direniyor." diye konuştu.
Rego, İspanya'da bakanlık görevine getirilmesinden dolayı Filistin'deki ailesinin "şaşkın, heyecanlı ve gururlu" olduğunu da aktardı.
Filistinlilere yardım için bir şarkı yapan müzisyen Marwan da UNRWA'ya yardım için elinden gelen her şeyi yapacağını vurguladı.
Marwan, "Filistinli mülteci bir aileden geliyorum. UNRWA, babam doğduğundan beri aileme yardım etti. Babamın barınma ve eğitimine yardımcı oldu. Güncel olaylar göz önüne alındığında yardım etmem gerektiğini hissediyorum. Bu şarkıyı öncelikle Filistinli mültecilere yardım edebilmek için besteledim. Umarım daha çok kişiye ulaşır. Ben her zaman mültecilere yardım etmek için ünlü olmak istedim." ifadelerini kullandı.
UNRWA İspanya yetkilileri de "Gazze'ye yardım" kampanyalarına İspanyolların büyük destek verdiğini belirterek, yardımda bulunanlara teşekkür etti.
İspanya hükümeti hafta başında, UNRWA'ya faaliyetlerini sürdürebilmesi için 3,5 milyon avroluk acil finansman sağlayacağını açıklamıştı.
Ne olmuştu?
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin, UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.
UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.
Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, Avusturya, Fransa, Japonya ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.
Öte yandan, İspanya, Norveç ve İrlanda, UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.
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