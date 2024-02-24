İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinde 22 Şubat'ta iki bloklu 14 katlı apartmandaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı.
İspanya'nın Valensiya kentinde 22 Şubat'ta iki bloklu 14 katlı apartmandaki yangında bilanço ağırlaşıyor. Valensiya Valisi Pilar Bernabe, basına yaptığı açıklamada, itfaiye görevlilerinin yanan apartmanın içinde bir kişinin daha cesedini bulduklarını ve yangında ölenlerin sayısının 10'a çıktığını söyledi.
Bernabe, ellerindeki verilere göre başka kayıp kimse olmadığını belirterek, her türlü olasılığa karşı bina içindeki detaylı aramaların devam ettiğini anlattı. Yetkililer yangında yaralanan, 7'si itfaiye memuru toplam 15 kişiden sadece ikisinin hastanede olduğunu ve sağlık durumlarının iyiye gittiğini açıkladı.
Kent merkezindeki Campanar Mahallesi'nde bulunan, 138 dairenin olduğu 14 katlı binada bir dairede çıkan yangın kısa sürede tüm apartmana yayılmıştı. Tamamen yanan binada yaşayan 130'dan fazla ailenin evsiz kaldığını yazan İspanyol basını, Valensiya Belediyesinin mağdur ailelere geçici ev vereceğini kaydetti.
Uzmanlar, 8. kattaki bir dairede çıkan yangının hızla yayılmasının sebebini, binanın son derece yanıcı poliüretan kaplamayla kaplanmış olmasına bağlıyor. Valensiya'da yaşanan olaydan dolayı 3 günlük yas ilan edilirken, yurt genelinde birçok yerde saat 12.00'de saygı duruşunda bulunuldu.
Son Dakika › Güncel › İspanya'da apartman yangınında can kaybı 10'a çıktı - Son Dakika
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