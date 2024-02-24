İspanya\'da apartman yangınında can kaybı 10\'a çıktı

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İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinde 22 Şubat'ta iki bloklu 14 katlı apartmandaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 10'A YÜKSELDİ

İspanya'nın Valensiya kentinde 22 Şubat'ta iki bloklu 14 katlı apartmandaki yangında bilanço ağırlaşıyor. Valensiya Valisi Pilar Bernabe, basına yaptığı açıklamada, itfaiye görevlilerinin yanan apartmanın içinde bir kişinin daha cesedini bulduklarını ve yangında ölenlerin sayısının 10'a çıktığını söyledi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Bernabe, ellerindeki verilere göre başka kayıp kimse olmadığını belirterek, her türlü olasılığa karşı bina içindeki detaylı aramaların devam ettiğini anlattı. Yetkililer yangında yaralanan, 7'si itfaiye memuru toplam 15 kişiden sadece ikisinin hastanede olduğunu ve sağlık durumlarının iyiye gittiğini açıkladı.

MAĞDUR AİLELERE GEÇİCİ EV VERİLECEK

Kent merkezindeki Campanar Mahallesi'nde bulunan, 138 dairenin olduğu 14 katlı binada bir dairede çıkan yangın kısa sürede tüm apartmana yayılmıştı. Tamamen yanan binada yaşayan 130'dan fazla ailenin evsiz kaldığını yazan İspanyol basını, Valensiya Belediyesinin mağdur ailelere geçici ev vereceğini kaydetti.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Uzmanlar, 8. kattaki bir dairede çıkan yangının hızla yayılmasının sebebini, binanın son derece yanıcı poliüretan kaplamayla kaplanmış olmasına bağlıyor. Valensiya'da yaşanan olaydan dolayı 3 günlük yas ilan edilirken, yurt genelinde birçok yerde saat 12.00'de saygı duruşunda bulunuldu.