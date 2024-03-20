İspanya Dışişleri Bakanı: Filistin devletinin kalıcı bir şekilde oluşması gerekmektedir

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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Gazze'de barışın sağlanması için "Filistin devletinin kalıcı bir şekilde oluşması gerekmektedir." dedi.

Albares, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İspanya ve Türkiye arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilere dikkati çeken Albares, iki Akdeniz ülkesi olarak dostluklarının derinleştiğini söyledi.

Albares, iki ülkenin de Akdeniz için Birlik (AiB) ve NATO üyesi olduğuna işaret ederek Türkiye'nin AB üyelik sürecini desteklediklerini ve üyeliğin onaylanmasını istediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin İspanya için çok önemli ortak olduğunu vurgulayan Albares, Türkiye'nin liderler zirvesi gerçekleştirdikleri ender ülkelerden birisi olduğunu ve bir sonraki zirvenin İspanya'da gerçekleşeceğini kaydetti.

Albares, Medeniyetler İttifakı Forumu'nu tekrar bir araya getirmek istediğini söyleyerek bunun iki toplumun karşılaştığı zorluklarla mücadele için gerekli bir platform olduğunu belirtti.

Gazze'deki insani kriz

Görüşmede, Gazze'deki insani krizi ele aldıklarını aktaran Albares, "Barış, Orta Doğu'ya nasıl dönebilir diye konuştuk. İspanya'nın dileklerini tekrar dile getirdim; ateşkesin bir an evvel ve daimi olarak gerçekleşmesinin gerektiğini dile getirdim. İnsani yardımın şartsız, koşulsuz olarak Gazze'ye ulaşması gerektiğini söyledik." diye konuştu.

Albares, İspanya'nın, savaşın başından bu yana insani yardımı 3 katına çıkardığını kaydederek "Bütün rehinelerin serbest bırakılmasını arzu ediyoruz. İspanya bütün dünyayla, ortaklarıyla, dostlarıyla birlikte bir barış politikası gütmektedir. Bu bağlamda Türkiye'nin özel bir yere sahip olduğunu vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

Gazze'de barışın tekrar sağlanması konusundaki görüşlerini paylaşan Albares, "Filistin devletinin kalıcı bir şekilde oluşması gerekmektedir. Aynı zamanda güvenliğin, barışın ve istikrarın Filistinliler, İsrailliler ve bütün ülkeler için Orta Doğu'ya gelmesinin koşulu budur." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı konusunda Fidan ile fikir teatisinde bulunduklarını anlatan Albares, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya ve Ukrayna krizi çerçevesinde, Türkiye çok başarılı bir duruş sergiledi. Karadeniz çerçevesinde bir güvensizliği, gıda güvensizliğini geçtiğimiz yıl içinde engellemiş oldu. Bu vesileyle çok teşekkür etmek istiyorum ve Türkiye'nin bu gayretini takdir etmek istiyorum. Hepimizin burada belli vaatleri var. Hepimiz tabii ki Ukrayna'nın daha özgür olması, egemen olması, saygı duyulması için gayretlerimizi sergiledik."

İspanya-Türkiye ortaklığı

İspanya ve Türkiye'nin NATO'daki transatlantik ortaklığını vurgulayan Albares, iki ülkenin güvenlik ve savunma sanayisinde işbirliği yaptığını dile getirdi.

Albares, Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne işaret ederek "Bu zirvedeki tartışmalarımızda, biz bütün ortaklarımızın, müttefiklerimizin NATO'daki önemine değindik. Çünkü önümüzde belli tehditler var, güneyden gelen tehditler var." dedi.

İki ülke arasındaki ticari işbirliğinin altını çizen Albares, merkezi İspanya'da bulunan 700'den fazla şirketin Türkiye'de varlık gösterdiğini ve iki ülke arasında 19 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu söyledi.

Albares, İspanyol şirketlerin altyapı, sağlık ve enerji alanlarında Türkiye'deki yatırımlarından bahsetti.

Bakan Fidan'a misafirperverliği için teşekkür eden Albares, "Bu ziyaret, bizim için Türkiye'nin de İspanya'nın gerçek dostu olduğunun en büyük kanıtlarından bir tanesi. İspanya da Türkiye'nin müttefiki ve dostudur." şeklinde konuştu.

İspanya'nın Filistin için barış konferansı önerisi

Bakan Albares, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin çok "nitelikli" ve Avrupa'yı destekleyen bir devlet olduğunu kaydeden Albares, AB'ye üyelik sürecine değinerek ülkesinin Brüksel'de Türkiye ile diyaloğun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi üzerine fikrini beyan ettiğini aktardı.

Türkiye'nin "net bir şekilde" adaylık duruşuna sahip olduğunu söyleyen Albares, AB ülkelerinin bu konu üzerinde çalışması gerektiğine dikkati çekti.

Albares, ülkesinin bu konuda yol haritasına sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin Gümrük Birliği üyesi olduğunu hatırlattı.

Ülkesinin arzusunun bu dinamiklerin durmaması olduğunu vurgulayan Albares, İspanya'nın Türkiye'nin "Avrupa'daki geleceğine" bakmaya devam etmesini istediğini bildirdi.

Albares, İspanya'nın Filistin meselesi için barış konferansı düzenleme önerisi olduğuna işaret ederek, "Barış konferansında hepimiz bir araya gelir, Filistin devletini tanıyabiliriz ve İsrail de burada güvenlik garantisini bizlere verebilir." dedi.

"Bu seviyede bir şiddete tanıklık etmek istemiyoruz." ifadesini kullanan Albares, çatışmaların "Lübnan'a sıçramasının" da ülkesini kaygılandırdığını belirtti.

Albares, İspanya'nın, Hamas'ın "saldırılarını kınadığını" anımsatarak çok sayıda Filistinlinin bombalar ve açlık nedeniyle hayatını kaybettiğine vurgu yaptı.

Ülkesinin "bütün rehinelerin şartsız bir şekilde özgür bırakılması" gerektiğini savunduğunun altını çizen Albares, Filistinliler ve İsrailliler dahil olmak üzere şiddete başvurulmaması için neler yapılabileceğinin konuşulması gerektiğini dile getirdi.

Albares, ülkesinin İsrail'e karşı yaptırım uyguladığını söyleyerek, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı davranışlarının karşısında olduklarını ifade etti.

Bakan Albares, İspanya'nın İsrail'e "daha fazla silah tedarik etmediğini" de sözlerine ekledi.