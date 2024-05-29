İspanya, Filistin devletini tanıdığı için teşekkür eden ülkeler Madrid\'de buluştu

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliğinin oluşturduğu Gazze Temas Grubu'nda yer alan Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün Dışişleri Bakanları ile İİT Genel Sekreteri, Filistin devletini dün resmen tanıyan İspanya'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararının ardından Madrid'e gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve İİT Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha'nın aralarında bulunduğu Gazze Temas Grubu, ilk olarak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

Gazze Temas Grubu, daha sonra İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile çalışma toplantısı yaptı.

Albares: "Türkiye vazgeçilmez bir aktördür"

Dışişleri Bakanı Albares, basına yaptığı açıklamada, tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, Filistin devletini tanıdıktan sonra ilk defa Filistin Başbakanı'nı Madrid'de ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün yanı sıra Türkiye'ye bölgede barışın sağlanmasına yönelik çalışmalarından ötürü teşekkür eden Albares, "Türkiye İspanya'nın temel bir ortağı ve bölgenin barışı için vazgeçilmez bir aktördür." ifadesini kullandı.

Filistin devletini yarın Slovenya'nın da tanıyacağını aktaran Albares, bunun diğer AB ülkeleri için de devam etmesini umduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İki devletli çözüm barış ve refah için tek yoldur. İsrail halkı gibi Filistin halkının da güvenlik hakkı vardır. Ne Hamas'ın saldırısı ve rehin tutulan İsrailliler ne de sivillerin öldürüldüğü saldırılar kabul edilebilir. Artık harekete geçme zamanı gelmiştir. Bu adım da Filistin devletinin tanınmasıyla olmuştur. İspanya hemen Gazze'de ateşkes ilan edilmesini, insani yardımların koşulsuz bir şekilde ulaştırılmasını ve rehinelerin hemen serbest bırakılmasını talep etmektedir."

Uluslararası Adalet Divanının Refah'taki saldırıları durdurması için İsrail hakkında verdiği tedbir kararına uyulması konusunda İspanya'nın ısrarcı olduğunu yineleyen Albares, "Bu bir zorunluluktur." diye ekledi.

İspanyol Bakan, "İki devletli çözüm ve barış için artık yeni bir dönem açılmıştır. Filistin devletinin tanınmasıyla birlikte bu yolda ilerleyeceğiz. Arap ülkeleri de bölgenin refahı, ileriye gitmesi ve güvenliği için İsrail ile ilişkilerini normalleştirmelidir." diye konuştu.

"İspanya adaletin yanında yer aldı"

Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa da "İspanya'nın aldığı kararı çok olumlu değerlendiriyoruz. Adil bir gelecek için mücadele veriyoruz. İspanya da bu yolda bize eşlik ediyor. Ne Refah'ta ne de Filistin'de daha fazla hata yapılabilir. Yaşasın Filistin, yaşasın İspanya." dedi.

Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları da "İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararını tebrik etmek için Madrid'e geldiklerini, İspanya'nın tarihin doğru noktasında, adaletin yanında yer aldığını, iki devletli çözüme umut verebilmek için uygun zamanda Filistin devletini tanıdığını" vurguladı.

İsrail'i "uluslararası toplumun ortak çağrılarını duymamak, uluslararası hukuk ve Uluslararası Adalet Divanının kararlarını çiğnemek, barbarlığını sürdürmekle suçlayan" bütün bakanlar, İspanya'nın kararının diğer tüm ülkelere örnek teşkil etmesi temennisinde bulunurken hemen ateşkes, insani yardımın ulaştırılması ve iki devletli çözümün garanti edildiği yolda ilerlenmesi çağrılarını yineledi.