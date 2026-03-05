İspanya: İran füzesi Türkiye'de düşürülmedi - Son Dakika
İspanya: İran füzesi Türkiye'de düşürülmedi

05.03.2026 16:36
İspanyol Savunma Bakanı, İran'dan ateşlenen füzenin Türkiye'de İspanyol bataryası tarafından düşürülmediğini açıkladı.

(ANKARA) - İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, İran'dan ateşenen bir balistik mühimmatın Türk hava sahasına girmesi ve imha edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, İspanyol Patriot bataryasının balistik mühimmatı düşürmediğini ancak düşürülmesi için bilgi sağladığını bildirdi.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Cadena SER Radyosu'na verdiği röportajda güncel uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Robles, dün İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın imha edilmesine de değindi. Cadena SER Radyosu'nun haberinde, "NATO'nun Türkiye'deki savunma sistemleri çarşamba günü Doğu Akdeniz üzerinde bir İran füzesini önledi. İzlenen yörünge, İran'ın batısından Türkiye'nin güneyindeki Adana yakınlarında bulunan İncirlik Üssü'ne doğru fırlatılmış bir füzeyle uyumludur" denildi. Radyonun aktardığına göre, Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nün Türkiye'deki diğer NATO müttefikleri için başlıca destek noktası olduğu ve burada İspanya tarafından konuşlandırılmış bir Patriot hava savunma bataryasının bulunduğu kaydedildi.

Bakan Robles, "Türkiye'deki İspanyol bataryasının İran'dan gelen balistik mühimmatı düşürmediğini" belirterek, "Füzeyi düşüren o değildi, ancak düşürülmesi için gerekli bilgiyi sağladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

İspanya: İran füzesi Türkiye'de düşürülmedi
