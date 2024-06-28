İspanya, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olma talebini resmileştirdi - Son Dakika
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İspanya, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olma talebini resmileştirdi

İspanya, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olma talebini resmileştirdi. İspanya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi uyarınca davaya müdahil olduklarını belirtti. Diğer ülkelerin de bu davaya müdahil olduğu ve İspanya'nın amacının barışın geri dönüşüne katkıda bulunmak olduğu ifade edildi.

28.06.2024 23:23
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İspanya, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı "soykırım" suçlamasıyla açtığı davaya müdahil olma talebini resmileştirdi.

Hem UAD'den hem de İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamalarda, ?İspanya'nın, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı başlattığı "Gazze Şeridi'ndeki Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesinin Uygulanması" konulu davaya müdahil olmak için gerekli resmi talebi, UAD'ye bugün sunduğu bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi uyarınca ve mahkeme tüzüğünün 63. maddesi kullanılarak davaya müdahil olunduğu belirtildi.

Açıklamada, halihazırda Kolombiya, Meksika, Filistin gibi diğer ülkelerin de bu davaya müdahil olduğu ve İrlanda, Belçika ile Şili'nin de müdahil olma niyetlerini açıkladıkları hatırlatıldı.

"1948 Sözleşmesine taraf bir devlet olmanın sorumluluğuyla, uluslararası hukuka ve UAD'nin çalışmalarına sıkı sıkıya bağlı olma bilinciyle İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olunduğu" kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"İspanya, bu müdahaleyle Gazze ve Orta Doğu'da barışın geri dönüşüne katkıda bulunmayı amaçlıyor. Amaç, savaşı sona erdirmek ve Filistinliler ile İsraillilerin barış ve güvenlik içinde bir arada yaşamalarının ve bölgede istikrarın sağlanmasının tek garantisi olan iki devlet uygulamasını ilerletmeye başlamaktır."

"İspanya, bu davaya müdahil olarak UAD'nin ülkemiz açısından da bağlayıcı olacak kararına uymayı taahhüt etmektedir." ifadesi kullanılan açıklamada, mahkemenin bu zamana kadar verdiği tedbir kararlarının uygulanmasını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olma talebini resmileştirdi - Son Dakika

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