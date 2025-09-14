İspanya, La Vuelta'da İsrail'e Karşı Gösterilerle Gurur Duyuyor - Son Dakika
İspanya, La Vuelta'da İsrail'e Karşı Gösterilerle Gurur Duyuyor

14.09.2025 16:12
Başbakan Sanchez, Gazze'deki soykırımı kınıyor ve İspanya'nın insan hakları savunusunu övüyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'e karşı Gazze'de işlediği soykırım nedeniyle bisiklet yarışı La Vuelta'da düzenlenen gösterilerden dolayı ülkesinin uluslararası toplum için örnek ve gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Sanchez, partisi Sosyalist İşçi Partisinin Malaga kentinde gerçekleştirdiği mitingde yaptığı konuşmada, La Vuelta'nın 27 Ağustos'tan bu yana geçtiği her yerde İsrail karşıtı gösterilerle İspanya'nın insan haklarını savunmada bir adım ileri gittiğini ve Gazze'deki barbarlığı kınadığını ifade etti.

Filistin gibi haklı davalar uğruna seferber olan İspanyol halkına hayranlığını dile getiren Sanchez, İspanya gibi çoğulcu ve bölgesel olarak çeşitli bir ülkede vatandaşların haklı bir amaç yani insan hakları için bir araya gelmeleri gerektiğini savundu.

Başbakan Sanchez, Gazze'de soykırım uygulayan İsrail'e karşı düzenlenen gösterilerden dolayı İspanya'nın uluslararası toplum için örnek ve gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

La Vuelta, protestolar sebebiyle bugüne kadar iki kez erken bitirilmiş (3 Eylül Bilbao ve 9 Eylül Galiçya), bir kez de parkuru (11 Eylül Valladolid) kısaltılmıştı.

Başkent Madrid'de bugün sona erecek La Vuelta'nın finali için çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla İspanyolların İsrail karşıtı gösterilerde seferber olduğu görülüyor.

Madrid'de La Vuelta'da güvenliği sağlamak için 2 binden fazla polis ve jandarma görevlendirildi.

İspanya hükümeti, La Vuelta'da İsrail'in protesto edildiği barışçıl tüm gösterilere destek verdiğini birçok fırsatta dile getirdi.

Kaynak: AA

15:47
