İspanyol Çiftçiler Madrid'de Protesto Eylemlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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İspanyol Çiftçiler Madrid'de Protesto Eylemlerine Devam Ediyor

İspanyol Çiftçiler Madrid\'de Protesto Eylemlerine Devam Ediyor

İspanyol çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri, Avrupa Parlamentosu binasının önünde traktörlerini sürerek protestolarını sürdürdü. Çiftçiler, AB Ortak Tarım Politikası ile ilgili kararların alınacağı toplantı ve hükümetin sektörle bağlantı kararlarına tepki gösteriyor. Protestoların devam edeceğini açıklayan sendikalar, Fransa sınırında yol kapatma eylemi yapacaklarını duyurdu. AB Tarım Bakanları ise çiftçilerin eylemlerine karşı önlemler almak için toplandı.

26.02.2024 17:11
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İspanyol çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri, üçüncü haftasına giren eylemlerinde traktörlerini bu kez başkent Madrid'deki Avrupa Parlamentosu (AP) binasının önüne sürdü.

Çiftçilerin bağlı olduğu üç büyük sendika, Asaja, COAG ve UPA, Brüksel'de bu hafta yapılacak ve AB Ortak Tarım Politikası ile ilgili bazı kararların alınmasının beklendiği toplantı ve yarınki Bakanlar Kurulu'nda hükümetin alması öngörülen sektörle bağlantı kararlardan dolayı protestolarını başkent Madrid'de yoğunlaştırdı.

Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanlığı binası önünden traktörleriyle ve yürüyerek protestolarına başlayan yaklaşık 2 bin çiftçi, kent merkezinde trafiği yavaşlatarak seslerini duyurma eylemlerini AP binası önünde sonlandırdı.

Somut adımlar atılana kadar protestolarına devam etme kararı alan sendikalar, 27 ve 28 Şubat'ta ülkenin kuzey doğusundaki Fransa sınırında yer alan Girona kentinde traktörleriyle yol kapatma eylemi yapacaklarını duyurdu.

Aşırı sağcı grupların da destek verdiği gösteride, İspanya hükümeti ve AB eleştirildi.

Azınlık sol koalisyon hükümetinin vaatlerinde sözden eyleme geçilmesini isteyen İspanyol çiftçilerin başlıca talepleri şu şekilde sıralanıyor:

"AB Ortak Tarım Politikasının bürokrasisinin ve çevresel maliyetlerinin esnekleştirilmesi, tarladan markete kadar gıda zincirinde üretim maliyetlerinin karşılanmasına yönelik yeni ücretlendirmeyi belirleyecek yasal değişiklik, üçüncü ülkelerle ticarette aynı üretim şartlarının getirilmesi ve gıda ürünleri ithalatına ilişkin bir gözlemevinin oluşturulması, Fas'tan yapılan ithalatın daha fazla kontrol edilmesi, Mercosur ve Yeni Zelanda ile yapılan anlaşmaların ve Şili, Kenya, Meksika, Hindistan, Avustralya ile yürütülen müzakerelerin askıya alınması ve kuraklık sorununa karşı yardım."

Diğer yandan Avrupa'daki birçok ülkeyi etkileyen çiftçilerin eylemine karşı harekete geçen AB Tarım Bakanları, kısa ve orta vadede önlemler almak için Brüksel'de toplandı.

AB ülkelerinde 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe giren Ortak Tarım Politikasında değişiklikler yapmak ve eksiklikleri belirlemek için tüm ülkelerde anket yapacak olan AB'nin yazdan önce somut adımlar atması öngörülmüyor.

Kaynak: AA

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