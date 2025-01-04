Isparta'da Kadın Şoförlük Hayalini Gerçekleştiren Pınar Koçaktok - Son Dakika
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Isparta'da Kadın Şoförlük Hayalini Gerçekleştiren Pınar Koçaktok

Isparta\'da Kadın Şoförlük Hayalini Gerçekleştiren Pınar Koçaktok

Isparta'da yaşayan 2 çocuk annesi Pınar Koçaktok, emekli olduktan sonra çocukluk hayali olan otobüs şoförlüğü mesleğine adım attı. Şehir içi toplu taşımada kadın otobüs şoförü olarak tek olmanın gururunu yaşıyor.

04.01.2025 10:00  Güncelleme: 10:04
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ISPARTA'da yaşayan 2 çocuk annesi Pınar Koçaktok (47), çocukluğundan beri hayal ettiği şoförlük mesleğine emekli olduktan sonra adım attı. Kentte şehir içi toplu taşımada otobüs şoförlüğü yapan Koçaktok, "Çocukluğumda çamurdan kamyon, otobüs, araba yapardım. Halk otobüslerinde şu anda kadın şoför olarak ilk ve tekim" dedi.

Isparta'da yaşayan 2 çocuk annesi Pınar Koçaktok, yıllardır hayalini kurduğu otobüs şoförlüğünü emekli olduktan sonra yapmaya başladı. Elektrik, elektronik teknisyeni olarak görev yaptığı Milli Eğitim Müdürlüğü'nden emekli olan Koçaktok, otobüs şoförü olmak için harekete geçti. Gerekli belgeleri alan Koçaktok, bir ay önce Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi bünyesinde şehir içi toplu taşımada otobüs şoförü olarak işe başladı. Çocukluğundan beri istediği otobüsün direksiyonuna oturmayı başaran Pınar Koçaktok, hayalini gerçekleştirmenin yanında kentin tek kadın otobüs şoförü olmanın da ayrıcalığını yaşıyor.

'KENDİME GÜVENDİM'

Pınar Koçaktok, " Bir hayalim vardı. Şoför olmaktI. Rahmetli eniştem şofördü. Eniştem sayesinde açıkçası çocukluğumdan beri Antalya'ya ön koltukta gidip, gelirken hep ona baktım. Çocukluğumda çamurdan kamyon, otobüs, araba yapardım. Emekli olduktan sonra düşündüm. Kendime güvendim. Gücün hep bilekte olmadığını, akılda ve kalemde olduğunu düşündüm. SRC için müracaat ettim. Sonrasında zaten hepsi geldi. Faruk başkanımın yanına gittim. Sağ olsun bana bir ön kapı açtı. Güvensizlik yapmadılar ve şükür ben de bugünkü gibi yüzlerini kara çıkarmamak için elimden gelen her çabayı yapmaya çalışıyorum" dedi.

'BENİM İÇİN GURUR VERİCİ'

Halktan çok güzel tepkiler aldığını anlatan Pınar Koçaktok, "Bu tepkiler sayesinde daha da güçlendiğimi düşündüm. Öğrenci kısmına (üniversitenin doğu-batı yerleşkesi) olsun çalıştığım günlerim oldu. Bunlarda dahi görenlerden 'Arkanızdayız abla' diyenler oldu. Başarılar dilediler ve hepsinin de daha güzel sözlerini aldım. Hepsinden Allah razı olsun. Benim için gurur verici şeyler. Kadınların olmasını istiyorum; sadece şoför değil, her alanda kadınların olmasını istiyorum. Şoför arkadaşlarımdan da güzel tepkiler alıyorum. Onlar, 'Başarabilirsin' dedikleri zaman, başardığımı gördükleri zaman arkamda durdular. 'Aferin, helal olsun' dediler. Halk otobüslerinde şu anda kadın şoför olarak ilk ve tekim. Bütün kadınları da bekliyorum. Gerçekten isteyen herkese şoförlüğü tavsiye ederim. Büyük firmalarla çalışmayı istiyorum. Burada tecrübe edinmeyi istiyorum. Büyük şehirlere gitmeyi daha çok istiyorum. Onu da yaşamak istiyorum. Zevkli bir şey olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Isparta'da Kadın Şoförlük Hayalini Gerçekleştiren Pınar Koçaktok - Son Dakika

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